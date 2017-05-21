«Могли быть на коне, а оказались…» Сборная — о поражении от Канады
Кто что сказал после полуфинала сборных России и Канады на чемпионате мира-2017.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
Евгений ДАДОНОВ, нападающий сборной России:
— Не могу сказать, что произошло. Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали
Сергей АНДРОНОВ, нападающий сборной России:
— Меня постоянно били? Да нормально, ничего страшного. Очень обидно садиться
Дмитрий ОРЛОВ, защитник сборной России:
— Хорошо провели два периода, а в третьем плохо играли, получали удаления. Дали им забить один, стали нервничать. У соперника появилась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали, и ловить на контратаках. У нас не получилось. Удаления стали главной причиной поражения. Каждый хотел победить, мы были близки к успеху. Но так, как в третьем периоде, играть нельзя. Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь.
Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное. Теперь надо выигрывать бронзу. За нас будет болеть вся страна. Нас собрали, чтобы мы бились за страну.
Артемий ПАНАРИН, нападающий сборной России:
— Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления… Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под… (Life.ru).
Владислав НАМЕСТНИКОВ, нападающий сборной России:
— Как нога? Это сейчас неважно, мы проиграли, нет никаких эмоций, просто тяжело. Вышли бы на третий период более сконцентрированными, а так пропустили на первой минуте — это дало канадцам сил, они побежали вперед и забили еще. Конечно, все ребята боролись, старались, но
Владислав ТРЕТЬЯК, президент ФХР:
— Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру. (ТАСС).
Виталий МУТКО,
— Парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру. Надо было, конечно, не удаляться (в третьем периоде) — канадцы, по сути, нашим же оружием и переломили игру, за счет быстрых атак. Давайте поддержим парней и пожелаем им удачи. Все, что они могли, они оставили (на площадке). А ошибки… Мы все понимаем, что в хоккее, как и в спорте, мелочей нет.
Давайте пожелаем им удачи, ведь многие страны мечтали поиграть на чемпионате мира. А наша команда всегда борется на максимуме. По сути, сегодня был финал чемпионата мира.
Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое — это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру.
Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово. Огромная самоотдача! Третий период отдали — канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли, и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира — это очень серьезный результат.
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