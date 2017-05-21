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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29812417/
21 мая 2017, 0:15 | Спорт-Экспресс

«Могли быть на коне, а оказались…» Сборная — о поражении от Канады

Кто что сказал после полуфинала сборных России и Канады на чемпионате мира-2017.

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Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.

Евгений ДАДОНОВ, нападающий сборной России:

— Не могу сказать, что произошло. Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали что-то особенное. Перед третьим голом шайба выскочила прямо на клюшку сопернику. Были близки к финалу, но сейчас этого не вернуть. Конечно, все разочарованы. Не думаю, что переволновались. Судейство не обсуждаю. Первые два периода получались, третий нет. Не сказал бы, что эта Канада была непобедимой.

Сергей АНДРОНОВ, нападающий сборной России:

— Меня постоянно били? Да нормально, ничего страшного. Очень обидно садиться из-за болячек. Не знаю, какая была установка у соперника. Мы играли по факту. Было много удалений, причем зачастую не было видно момента, но не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет. Обидно, что упустили большой шанс при такой поддержке. Пока, честно говоря, никаких других слов нет… Знаю, что вся страна переживала за нас.

Дмитрий ОРЛОВ, защитник сборной России:

© РИА "Новости"

— Хорошо провели два периода, а в третьем плохо играли, получали удаления. Дали им забить один, стали нервничать. У соперника появилась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали, и ловить на контратаках. У нас не получилось. Удаления стали главной причиной поражения. Каждый хотел победить, мы были близки к успеху. Но так, как в третьем периоде, играть нельзя. Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь.

Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное. Теперь надо выигрывать бронзу. За нас будет болеть вся страна. Нас собрали, чтобы мы бились за страну.

Артемий ПАНАРИН, нападающий сборной России:

— Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления… Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под… (Life.ru).

Владислав НАМЕСТНИКОВ, нападающий сборной России:

— Как нога? Это сейчас неважно, мы проиграли, нет никаких эмоций, просто тяжело. Вышли бы на третий период более сконцентрированными, а так пропустили на первой минуте — это дало канадцам сил, они побежали вперед и забили еще. Конечно, все ребята боролись, старались, но чуть-чуть не хватило. Это самое обидное. (Матч! Игра).

Владислав ТРЕТЬЯК, президент ФХР:

© РИА "Новости"

— Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру. (ТАСС).

Виталий МУТКО, вице-премьер РФ:

— Парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру. Надо было, конечно, не удаляться (в третьем периоде) — канадцы, по сути, нашим же оружием и переломили игру, за счет быстрых атак. Давайте поддержим парней и пожелаем им удачи. Все, что они могли, они оставили (на площадке). А ошибки… Мы все понимаем, что в хоккее, как и в спорте, мелочей нет.

Давайте пожелаем им удачи, ведь многие страны мечтали поиграть на чемпионате мира. А наша команда всегда борется на максимуме. По сути, сегодня был финал чемпионата мира.

Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое — это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру.

Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово. Огромная самоотдача! Третий период отдали — канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли, и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира — это очень серьезный результат.
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