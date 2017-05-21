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Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.

Евгений ДАДОНОВ, нападающий сборной России:

— Не могу сказать, что произошло. Так получилось. Не сказал бы, что в третьем периоде они показали что-то особенное. Перед третьим голом шайба выскочила прямо на клюшку сопернику. Были близки к финалу, но сейчас этого не вернуть. Конечно, все разочарованы. Не думаю, что переволновались. Судейство не обсуждаю. Первые два периода получались, третий нет. Не сказал бы, что эта Канада была непобедимой.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 4:2 Канада Россия

Сергей АНДРОНОВ, нападающий сборной России:

— Меня постоянно били? Да нормально, ничего страшного. Очень обидно садиться из-за болячек. Не знаю, какая была установка у соперника. Мы играли по факту. Было много удалений, причем зачастую не было видно момента, но не знаю, судили ли арбитры предвзято или нет. Обидно, что упустили большой шанс при такой поддержке. Пока, честно говоря, никаких других слов нет… Знаю, что вся страна переживала за нас.

Дмитрий ОРЛОВ, защитник сборной России:

— Хорошо провели два периода, а в третьем плохо играли, получали удаления. Дали им забить один, стали нервничать. У соперника появилась уверенность. Тренеры говорили: надо выстоять, давать, чтобы они бежали, и ловить на контратаках. У нас не получилось. Удаления стали главной причиной поражения. Каждый хотел победить, мы были близки к успеху. Но так, как в третьем периоде, играть нельзя. Обидно, но не было так, чтобы они нас полностью переиграли. Это хоккей, это жизнь.

Цитата Играли две хорошие команды, нам повезло меньше. Мы сражались, никто не опускал рук до последнего.

Ребята показали, что у нас дружная команда, и это самое главное. Теперь надо выигрывать бронзу. За нас будет болеть вся страна. Нас собрали, чтобы мы бились за страну.

Артемий ПАНАРИН, нападающий сборной России:

— Мы старались играть каждую смену. Но иногда, когда ведешь в матче с сильной командой, начинаешь нервничать, отбрасываться, и у соперника появляется время для хорошей атаки. Полная задница на самом деле. Втройне обидно, что мы вели всю игру, но потом пошли ненужные удаления… Поганое поражение. Могли быть на коне, а оказались под… (Life.ru).

Владислав НАМЕСТНИКОВ, нападающий сборной России:

— Как нога? Это сейчас неважно, мы проиграли, нет никаких эмоций, просто тяжело. Вышли бы на третий период более сконцентрированными, а так пропустили на первой минуте — это дало канадцам сил, они побежали вперед и забили еще. Конечно, все ребята боролись, старались, но чуть-чуть не хватило. Это самое обидное. (Матч! Игра).

Владислав ТРЕТЬЯК, президент ФХР:

— Два периода играли хорошо, но два удаления сломали игру. (ТАСС).

Виталий МУТКО, вице-премьер РФ:

— Парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру. Надо было, конечно, не удаляться (в третьем периоде) — канадцы, по сути, нашим же оружием и переломили игру, за счет быстрых атак. Давайте поддержим парней и пожелаем им удачи. Все, что они могли, они оставили (на площадке). А ошибки… Мы все понимаем, что в хоккее, как и в спорте, мелочей нет.

Цитата Доверие к Знарку? Давайте мы не будем об этом говорить сейчас. Ведь турнир продолжается, и ребятам предстоит матч за третье место.

Давайте пожелаем им удачи, ведь многие страны мечтали поиграть на чемпионате мира. А наша команда всегда борется на максимуме. По сути, сегодня был финал чемпионата мира.

Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое — это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру.

Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово. Огромная самоотдача! Третий период отдали — канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли, и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира — это очень серьезный результат.

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