Финнов Знарку надо побеждать! Почему для России очень важен матч за «бронзу»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
20.05 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20.05 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
17:15 не начался Россия
Финляндия
Финал
21:45 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29812371/
21 мая 2017, 1:01 | Советский спорт

Финнов Знарку надо побеждать! Почему для России очень важен матч за «бронзу»

Нашей команде осталось сыграть на ЧМ-2017 матч за бронзовые медали. И нашим соперником в нем станут традиционно неудобные для россиян финны.

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© РИА "Новости"
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Дмитрий Пономаренко

Ну вот можно подвести и итог полуфиналам. Неутешительный для нас. Финал чемпионата мира, как и год назад, пройдет без участия сборной России. В нем встретятся Швеция и Канада. Ну, а наши сыграют с финнами за «бронзу». В субботу вечером сборная Суоми тоже уступила в полуфинале — 1:4.

Я не буду кривить душой — свой главный поединок на этом турнире мы уже проиграли. Вчера. Канаде. И как бы не сложился матч за третье место лично я, да, наверное, и большинство болельщиков, и даже сами игроки и тренеры увезут из Кельна разочарование в душе.

Потому что россияне могли реально стать здесь героями, обыграв, наконец, канадцев. Да опять не сумели. Не удержали и победный счет, и, что еще важнее, победный настрой и тактику. Канадцы сделали с нами в третьем периоде тоже самое, что мы сделали с ними в Квебеке, в 2008-м.

И сейчас многие критикуют Знарка. Потому что это легко и в кассу. И возразить тренеру особо нечего. Ведь любые слова уйдут водой в песок, а результат останется. А в спорте только он и имеет значение.

Но я в хоре никогда не пел. Поэтому скажу поперек. Да, Знарок проиграл уже три матча канадцам (контрольную встречу перед Кубком мира в расчет не беру).

Но давайте вспомним все эти поединки. 1:6 в Праге в 2015-м, полный разгром в одну калитку. 3:5 в Торонто — играли на равных половину игры, потом нас дожали. Здесь, в Кельне, мы уже были фаворитами на протяжении двух периодов. И уже канадцы отыгрывались. Да, удержать победный счет не получилось. Но прогресс есть. Не в результате — 2:4. Но в игре. В соотношении сил. Мы ведь уже не мальчики для битья, как это было два года назад. Мы уже «упустили победу». Давайте признаем, что это принципиально разные вещи. Хотя, повторюсь, именно поэтому для меня вчерашнее поражение куда более обидное, чем разгром двухлетней давности.

О нем, конечно, не удастся забыть за сутки. Но в воскресенье нас все равно ждет важный матч. И не только потому, что любая медаль ценна. Я говорю это без шуток. Потому что за любую приходится биться до кровавых соплей.

Для меня важность в том, что мы вновь встретимся с очень принципиальным для нас соперником. Финны это, конечно, не канадцы. Но матчи с ними нам даются очень нелегко. Мы им проиграли в Сочи — 2014-м и в Москве в 2016-м. Уступили в очень важных ключевых поединках.

Можно сказать, что на этом турнире сборная Суоми выступала не слишком уверенно. И если брать групповой турнир, это действительно так. Но потом финны обыграли команду США, которую мы перед этим одолеть не смогли. А это тоже показатель. И, возможно, более важный, чем пять наших побед над Италиями, Даниями и т. д.

Ведь если вынести их за скобки, то хвастать-то нам в Кельне пока нечем. В активе победы над Чехией и Швецией. С оговоркой, что с «Тре Крунур» была, по сути, ничья. Мы только на буллитах оказались лучше.

В минусе поражения от США и Канады. Да пусть в очень хорошей и нервной борьбе. Пусть, с точки зрения хоккея это были великолепные поединки. И еще более интересные — по интриге, которая оставалась непредсказуемой до самого конца. Менялась в конце! Это было настоящее зрелище. И я хотел бы, чтоб все матчи на ЧМ были такими. Но все же результат не в нашу пользу.

Итак, в сухом остатке — 1,5 на 2,5 в матчах с по-настоящему мощными соперниками.

Надо бы подравнять! И заодно показать, что прогресс есть не только в матчах с канадцами, но и с финнами. Это важно. И для Знарка, и для его игроков.
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