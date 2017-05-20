Кукконен: Сборной Финляндии будет трудно сдерживать атаки российских хоккеистов

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Финны в субботу в Кельне уступили шведам со счетом 1:4 в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место команда Финляндии в воскресенье встретится со сборной России.

«Первые минуты мы провели неплохо, хотя пропустили первыми. Когда сравняли счет, уверенности прибавилось, но дальше все пошло не по плану. Стали много удаляться, пропустили две шайбы в меньшинстве. Шведы заслужили победу и место в финале», — сказал Кукконен.

«У России отличная команда, нам будет трудно противостоять их форвардам. Для кого-то, может быть, матч за третье место не важен, но это не про нашу сборную. Мы хотим победить россиян и выиграть бронзу чемпионата», — добавил защитник.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. В заключительный день турнира, 21 мая, пройдут матч за третье место и финал.