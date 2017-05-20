Сборная Финляндии сыграет с командой России в матче за третье место на ЧМ по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Эдлер (2-я минута), Джон Клингберг (25), Вильям Нюландер (36) и Юаким Нордстрём (54). У проигравших отличился Йоонас Кемппайнен (5).

В финале, который пройдет в Кельне в воскресенье, шведские хоккеисты встретятся с командой Канады, начало — в 21:45 мск.

Финны в матче за третье место сыграют со сборной России, игра также состоится 21 мая в Кельне (начало — 17:15). Команды России и Финляндии на чемпионатах мира встречались 19 раз, одержав по девять побед и один матч завершив вничью.