«Это одна из лучших игр в карьере». О чём думали канадцы при счёте 0:2

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча за бронзу
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
16:15 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20:15 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 не начался Россия
Финляндия
Финал
21.05 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29812123/
20 мая 2017, 22:49 | Чемпионат.com

«Это одна из лучших игр в карьере». О чём думали канадцы при счёте 0:2

Купер восхищался матчем, Пикар заявил, что после 0:2 паники не было, Мэтисон отметил игру Кузнецова, а О́Райлли всегда верил в победу.

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Сборная Канады одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира по хоккею — 2017 над командой России, встреча завершилась со счётом 4:2. Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

Во втором периоде россияне забросили две шайбы — голы после красивых комбинаций забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев. На старте третьего периода Канада реализовала большинство, шайбой отметился Марк Шайфли. Последние пять минут стали решающими — Канада забила два гола усилиями Натана Маккиннона и Райана О́Райлли, переломив ход встречи. Последнюю шайбу, уже в пустые ворота, забил Шон Кутюрье — 4:2.

«Счастлив, что был частью этого матча»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Канады Джон Купер выступил с пламенной речью.

«Мне очень повезло быть тренером и в НХЛ, и в сборной на чемпионате мира. Это одна из лучших игр, в которой я участвовал. Великолепная хоккейная игра. Счастлив, что был частью этого матча. Это невероятно. И каким бы ни был результат, это даже не важно, потому что обе команды сыграли замечательно. Встреча складывалась довольно интересно и своеобразно. У обеих команд мощное большинство. Этот невероятный матч у многих надолго останется в памяти, и он заслуживал овертайма.

Был план поставить Парэйко против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они отличные персональщики. Доволен ли игрой русских ребят из «Тампы»? Не могу выделить кого-то из игроков сборной России — все ребята сыграли на пределе возможностей, — сказал Купер.

«Паники в раздевалке при счёте 0:2 не было»

Голкипер сборной Канады Кэлвин Пикар заявил, что команда не испытывала паники, проигрывая после двух периодов со счетом 0:2.

«Нашей сборной удалось хорошо провести третий период. Мы перегруппировали силы, каждый из нас смог прибавить, и это принесло хороший результат. Думаю, мы и первые два периода действовали неплохо. Паники в раздевалке при счёте 0:2 не было, все были настроены по-боевому. С самого начала третьей двадцатиминутки мы захватили инициативу и смогли переломить ход матча. С кем играть в финале? Мне всё равно. И Финляндия, и Швеция — отличные команды. Может быть, мы посмотрим второй полуфинал», — отметил Пикар.

«Всё было, словно на качелях, вверх и вниз»

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко признался, что Россия была самым сложным соперником для его команды.

«Хороший получился матч, очень интересный. Всё было, словно на качелях, вверх и вниз. Нам удалось лучше сыграть концовку и вырвать победу. Для меня это первый чемпионат мира, и я очень рад, что мне доверили играть за сборную, защищать цвета национальной команды. Это особое чувство. Думаю, сборная России — самый сложный соперник, с которым мы играли на этом турнире. Очень быстрая команда, хорошо перемещает шайбу, много хороших хоккеистов. При счёте 0:2 мы в раздевалке говорили, что надо продолжать играть согласно плану на матч. Когда забили первый гол, то почувствовали, что игра даётся и надо наращивать темп», — сказал Парэйко.

«У России хорошая команда»

Нападающий сборной Канады Уэйн Симмондс похвалил соперника.

«Играл сегодня в своём стиле, старался как можно больше атаковать. Всеми силами пытался поддерживать ребят. Мы не раз попадали в сложные ситуации, так что не растерялись, когда проигрывали — 0:2. Думаю, мы были довольно хороши, в первом периоде сыграли прилично. У России хорошая команда, во втором периоде соперник нас переиграл, и нам нужно было прибавлять в игре», — завил Симмондс.

«Выполнили миссию»

Нападающий сборной Канады Райан О́Райлли заявил, что был уверен в победе.

«Думаю, мы выполнили миссию. У нас были моменты, и мы их реализовали. Удача нам сопутствовала, мне повезло, когда забивал. Парни великолепно сыграли. Думаю, в какой-то момент мы перестали думать о постороннем и просто начали играть в хоккей. Нам удавалось выигрывать единоборства, и наши шансы возросли. У нас была уверенность, и у нас было 20 минут, чтобы отыграться. Мы верили друг в друга», — сказал О́Райлли.

«Во втором периоде “убили” два меньшинства»

Нападающий сборной Канады Джефф Скиннер отметил, что начало встречи получилось неудачным.

«Начало матча получилось не слишком удачным: шайба не слушалась, голевые моменты не создавались, а без голов, как известно, выиграть невозможно. Но у нас хорошая команда, мы смогли перебороть ситуацию. Во втором периоде “убили” два меньшинства, это помогло обрести уверенность. Сегодня мы проделали хорошую работу и постараемся хорошо сыграть в финале», — сказал Скиннер.

Защитник сборной Канады Майкл Мэтисон отметил игру Евгения Кузнецова.

«Парэйко — отличный, габаритный защитник. Он не похож ни на кого. Колтон — прекрасное усиление для нашей команды, особенно для игры в большинстве. Парни здорово выполнили свою работу. Что касается России, то Кузнецов — один из лучших нападающих на турнире. После второго периода мы продолжали верить, что можем вернуться в игру и победить. Теперь нам надо сфокусироваться на следующей игре», — заявил Мэтисон.
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