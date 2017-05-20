Олег Знарок: А нам давали удаления — еще и еще. Удаления неоправданные!
Обозреватель «Советского спорта» после матча Канада — Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.
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Видимо, что-то случилось...
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— Ну, начинайте мучить, — Олег Знарок вошел в круг репортеров.
— Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что после второго периода при счете 0:2 зашел в раздевалку и сказал игрокам: «Спокойно, ребята. Мы выиграем». Что сказали своим хоккеистам вы?
— То же самое, — засмеялся Знарок.
— А что сломало игру?
— Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки.
— Вы в третий раз проиграли официальный матч Канаде.
— Да ничего нет! — воскликнул Знарок. — Я же сказал, что доволен своей командой.
— Но ведь вы понимали, что в третьем периоде канадцам некуда деваться, они побегут вперед.
— У нас оставалось 30 секунд меньшинства после второго периода. Нужно было в них выстоять. А потом дали удаления еще и еще. Удаления неоправданные! Снова пришлось обороняться….
— Показалось, что судьи начали подравнивать. Сначала ведь удаляли канадцев, а потом — нас.
— Наверное, так.
— Джон Купер сказал, что это один из самых потрясающих матчей, в которых он принимал участие.
— Я даже не знаю. Впервые с ним встречаюсь, — пожал плечами Знарок.
— Как самочувствие Владислава Гаврикова? Что с ним?
— Все очень плохо.
— Вы поняли, почему по ходу матча канадцы начали специально бить Сергея Андронова?
— Это хоккей, наверное.
— Вообще Канада вас впечатлила?
— Я надеялся, что мы сейчас выиграем. На самом деле было моменты при счете 2:0 в нашу пользу. И очень хорошие! Мы могли все решать….
— И надо было дожимать.
— Но не получилось.
— Может, это вопрос психологии?
— При чем тут психология? За что дали удаление на Кузнецове? Вы видели?
— Атака на вратаря.
— Какая атака, блин? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, Кузнецов падает и едет по льду. Голкипер выходит за линию ворот. Правила знаете?
— Второй матч подряд такое продолжается. С финнами — тоже самое, — настаивал один репортер, хотя на самом деле это были чехи. Мол, судьи нас убивают.
— К сожалению, это так, — подтвердил Знарок.
— Морально восстановитесь на бронзовый матч?
— Мы постараемся восстановиться и дать бой в воскресенье.
— Одна из самых убийственных цифр статистики — 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева. Что это?
— Ну, он готовится к НХЛ.
— Вы даже Андронова иногда выпускали вместо Шипачева.
— Да, было такое. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили.
— Вы можете сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?
— Ребят, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение — и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.
— В будущем удастся собрать такую же команду к чемпионату мира и Олимпиаде?
— Я надеюсь, что у нас все будет хорошо.
— Панарин — Кузнецов — Кучеров — эта тройка на годы?
— Не знаю.
— В третьем периоде мы выстояли во всех трех удалениях. А потом — сбились с ритма?
— Ну зачем? Вы же видели — те люди, которые отоборонялись, потом вышли и в равных составах совершили ошибки. Это была усталость.
— Вы сказали, что ребят не в чем упрекнуть. А себя вы можете упрекнуть? — спросил другой репортер.
— Вас могу упрекнуть. За такие вопросы.
— Что скажете болельщикам? Это был наш стадион.
— Люди нас очень здорово поддерживали. И ко мне в пятницу подошли болельщики, рассказали историю. Они смотрели в Кельне матч США — Финляндия. И вроде нет ни гола, ничего. Но вдруг на трибунах начинали взрываться от восторга. А это люди через телефоны смотрели матч Россия — Чехия из Парижа.
— Что полезное вы можете извлечь из этого матча? Кубок мира, по вашим словам, был школой. А чем стал Кельн?
— Я себя чувствовал намного спокойнее. На самом деле, ребят, это спорт.
— Обидно, что мы победу подержали в руках — и отпустили.
— Ну да. Но надеюсь, что в будущем мы ее получим.
— Канада постоянно выпускала Власика и Парейко против звена Кузнецова. Вы пытались их
— Мы никак не могли этого сделать. Канадцы считались хозяевами в матче. Вы в курсе, что хозяева выпускают состав вторыми?
— А на пересменке?
— Нельзя.
— Но во время игры…
— Дальше!
В общем, на такой ноте Олег Знарок и распрощался с журналистами.
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