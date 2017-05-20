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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
16:15 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20:15 завершен Швеция 4
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 не начался Россия
L SF2
Финал
21.05 не начался Канада
Швеция
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29811799/
20 мая 2017, 21:33 | Советский спорт

Олег Знарок: А нам давали удаления — еще и еще. Удаления неоправданные!

Обозреватель «Советского спорта» после матча Канада — Россия (4:2) послушал главного тренера сборной Олега Знарка.

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© РИА "Новости"

— Ну, начинайте мучить, — Олег Знарок вошел в круг репортеров.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что после второго периода при счете 0:2 зашел в раздевалку и сказал игрокам: «Спокойно, ребята. Мы выиграем». Что сказали своим хоккеистам вы?

— То же самое, — засмеялся Знарок.

— А что сломало игру?

— Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки.

— Вы в третий раз проиграли официальный матч Канаде. Что-то есть общее?

— Да ничего нет! — воскликнул Знарок. — Я же сказал, что доволен своей командой.

— Но ведь вы понимали, что в третьем периоде канадцам некуда деваться, они побегут вперед.

— У нас оставалось 30 секунд меньшинства после второго периода. Нужно было в них выстоять. А потом дали удаления еще и еще. Удаления неоправданные! Снова пришлось обороняться….

— Показалось, что судьи начали подравнивать. Сначала ведь удаляли канадцев, а потом — нас.

— Наверное, так.

— Джон Купер сказал, что это один из самых потрясающих матчей, в которых он принимал участие.

— Я даже не знаю. Впервые с ним встречаюсь, — пожал плечами Знарок.

— Как самочувствие Владислава Гаврикова? Что с ним?

— Все очень плохо.

— Вы поняли, почему по ходу матча канадцы начали специально бить Сергея Андронова?

— Это хоккей, наверное.

— Вообще Канада вас впечатлила?

— Я надеялся, что мы сейчас выиграем. На самом деле было моменты при счете 2:0 в нашу пользу. И очень хорошие! Мы могли все решать….

— И надо было дожимать.

— Но не получилось.

— Может, это вопрос психологии?

— При чем тут психология? За что дали удаление на Кузнецове? Вы видели?

— Атака на вратаря.

— Какая атака, блин? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, Кузнецов падает и едет по льду. Голкипер выходит за линию ворот. Правила знаете?

— Второй матч подряд такое продолжается. С финнами — тоже самое, — настаивал один репортер, хотя на самом деле это были чехи. Мол, судьи нас убивают.

— К сожалению, это так, — подтвердил Знарок.

— Морально восстановитесь на бронзовый матч?

— Мы постараемся восстановиться и дать бой в воскресенье.

— Одна из самых убийственных цифр статистики — 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева. Что это?

— Ну, он готовится к НХЛ.

— Вы даже Андронова иногда выпускали вместо Шипачева.

— Да, было такое. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили.

— Вы можете сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?

— Ребят, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение — и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.

— В будущем удастся собрать такую же команду к чемпионату мира и Олимпиаде?

— Я надеюсь, что у нас все будет хорошо.

— Панарин — Кузнецов — Кучеров — эта тройка на годы?

— Не знаю.

— В третьем периоде мы выстояли во всех трех удалениях. А потом — сбились с ритма?

— Ну зачем? Вы же видели — те люди, которые отоборонялись, потом вышли и в равных составах совершили ошибки. Это была усталость.

— Вы сказали, что ребят не в чем упрекнуть. А себя вы можете упрекнуть? — спросил другой репортер.

— Вас могу упрекнуть. За такие вопросы.

— Что скажете болельщикам? Это был наш стадион.

— Люди нас очень здорово поддерживали. И ко мне в пятницу подошли болельщики, рассказали историю. Они смотрели в Кельне матч США — Финляндия. И вроде нет ни гола, ничего. Но вдруг на трибунах начинали взрываться от восторга. А это люди через телефоны смотрели матч Россия — Чехия из Парижа.

— Что полезное вы можете извлечь из этого матча? Кубок мира, по вашим словам, был школой. А чем стал Кельн?

— Я себя чувствовал намного спокойнее. На самом деле, ребят, это спорт.

— Обидно, что мы победу подержали в руках — и отпустили.

— Ну да. Но надеюсь, что в будущем мы ее получим.

— Канада постоянно выпускала Власика и Парейко против звена Кузнецова. Вы пытались их как-то убрать из-под опеки?

— Мы никак не могли этого сделать. Канадцы считались хозяевами в матче. Вы в курсе, что хозяева выпускают состав вторыми?

— А на пересменке?

— Нельзя.

— Но во время игры…

— Дальше!

В общем, на такой ноте Олег Знарок и распрощался с журналистами.
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