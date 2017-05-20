К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Ну, начинайте мучить, — Олег Знарок вошел в круг репортеров.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что после второго периода при счете 0:2 зашел в раздевалку и сказал игрокам: «Спокойно, ребята. Мы выиграем». Что сказали своим хоккеистам вы?

— То же самое, — засмеялся Знарок.

— А что сломало игру?

— Наверное, удаления. Мы потратили слишком много сил, обороняясь в меньшинстве. Совершили ненужные ошибки.

— Вы в третий раз проиграли официальный матч Канаде. Что-то есть общее?

— Да ничего нет! — воскликнул Знарок. — Я же сказал, что доволен своей командой.

— Но ведь вы понимали, что в третьем периоде канадцам некуда деваться, они побегут вперед.

— У нас оставалось 30 секунд меньшинства после второго периода. Нужно было в них выстоять. А потом дали удаления еще и еще. Удаления неоправданные! Снова пришлось обороняться….

— Показалось, что судьи начали подравнивать. Сначала ведь удаляли канадцев, а потом — нас.

— Наверное, так.

— Джон Купер сказал, что это один из самых потрясающих матчей, в которых он принимал участие.

— Я даже не знаю. Впервые с ним встречаюсь, — пожал плечами Знарок.

— Как самочувствие Владислава Гаврикова? Что с ним?

— Все очень плохо.

— Вы поняли, почему по ходу матча канадцы начали специально бить Сергея Андронова?

— Это хоккей, наверное.

— Вообще Канада вас впечатлила?

— Я надеялся, что мы сейчас выиграем. На самом деле было моменты при счете 2:0 в нашу пользу. И очень хорошие! Мы могли все решать….

— И надо было дожимать.

— Но не получилось.

— Может, это вопрос психологии?

— При чем тут психология? За что дали удаление на Кузнецове? Вы видели?

— Атака на вратаря.

— Какая атака, блин? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, Кузнецов падает и едет по льду. Голкипер выходит за линию ворот. Правила знаете?

— Второй матч подряд такое продолжается. С финнами — тоже самое, — настаивал один репортер, хотя на самом деле это были чехи. Мол, судьи нас убивают.

— К сожалению, это так, — подтвердил Знарок.

— Морально восстановитесь на бронзовый матч?

— Мы постараемся восстановиться и дать бой в воскресенье.

— Одна из самых убийственных цифр статистики — 0/8 по вбрасываниям у Вадима Шипачева. Что это?

— Ну, он готовится к НХЛ.

— Вы даже Андронова иногда выпускали вместо Шипачева.

— Да, было такое. Но это хоккей. Бывает, что если сразу не пошло, то и все. Зато в предыдущих матчах у Шипачева был процент повышенный. Журналисты сами об этом говорили.

— Вы можете сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?

— Ребят, у нас очень хорошая команда, на самом деле. Очень хорошая. И это обидное поражение — и для меня, и для сборной. Очень обидное. Потому что команда билась с первой до последней минуты. Мне упрекнуть практически некого.

— В будущем удастся собрать такую же команду к чемпионату мира и Олимпиаде?

— Я надеюсь, что у нас все будет хорошо.

— Панарин — Кузнецов — Кучеров — эта тройка на годы?

— Не знаю.

— В третьем периоде мы выстояли во всех трех удалениях. А потом — сбились с ритма?

— Ну зачем? Вы же видели — те люди, которые отоборонялись, потом вышли и в равных составах совершили ошибки. Это была усталость.

— Вы сказали, что ребят не в чем упрекнуть. А себя вы можете упрекнуть? — спросил другой репортер.

— Вас могу упрекнуть. За такие вопросы.

— Что скажете болельщикам? Это был наш стадион.

— Люди нас очень здорово поддерживали. И ко мне в пятницу подошли болельщики, рассказали историю. Они смотрели в Кельне матч США — Финляндия. И вроде нет ни гола, ничего. Но вдруг на трибунах начинали взрываться от восторга. А это люди через телефоны смотрели матч Россия — Чехия из Парижа.

— Что полезное вы можете извлечь из этого матча? Кубок мира, по вашим словам, был школой. А чем стал Кельн?

— Я себя чувствовал намного спокойнее. На самом деле, ребят, это спорт.

— Обидно, что мы победу подержали в руках — и отпустили.

— Ну да. Но надеюсь, что в будущем мы ее получим.

— Канада постоянно выпускала Власика и Парейко против звена Кузнецова. Вы пытались их как-то убрать из-под опеки?

— Мы никак не могли этого сделать. Канадцы считались хозяевами в матче. Вы в курсе, что хозяева выпускают состав вторыми?

— А на пересменке?

— Нельзя.

— Но во время игры…

— Дальше!

В общем, на такой ноте Олег Знарок и распрощался с журналистами.