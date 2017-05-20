Дмитрий Орлов: Мы не имеем права в сборной России дурака валять!

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— Пропустили в меньшинстве в начале третьего периода и после этого у канадцев сразу уверенность появилась, — объясняет главную причину поражения Орлов. — Если бы мы тогда выстояли, была другая игра. И главное, что мы знали — канадцы побегут вперед, им надо отыгрываться. И тренеры нам об этом говорили. Мы старались, шайбы на себя ловили, но… Два неудачных отскока, и они свои голы нам забили. Но все равно! Это мы должны были лучше играть. Не давать канадцам шансов.

— Удаления в третьем периоде по делу были? Или судьи просто подравнивали штраф?

— Мне сейчас трудно сказать. Может, и подравнивали. Судьи видят игру не так, как мы. Но тут уже ничего не сделаешь. У нас ведь тоже большинство было. Могли тогда забить. Не получилось.

— Сил на третий период хватило?

— Да. Просто некоторые ребята пересидели и потеряли темп игры. Надо было спокойней быть. Мы же вели 2:0… Надо было просто не ошибаться, держать шайбу, ловить соперника на контратаках. Тяжело осознавать, что проиграли.

— На бронзу после этого как выходить?

— Турнир еще не закончен и это важная игра. Надо выходить и играть.

— А эмоций наскребете на нее?

— Ну, а куда мы денемся. Играем за сборную. За нас полная арена смотрит и болеет. Не имеем права просто выходить и дурака валять.