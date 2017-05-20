Кто виноват в поражении от Канады? Оценки сборной России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
16:15 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20:15 перерыв Швеция 1
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 не начался Россия
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
Канада
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29811463/
20 мая 2017, 20:11 | Спорт-Экспресс

Кто виноват в поражении от Канады? Оценки сборной России

«СЭ» разбирает по персоналиям поражение сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира-2017.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/41

ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,0.

Как это ни удивительно, но в первом периоде и начале второго у Василевского было немного работы. По полной программе канадцы загрузили его лишь перед вторым перерывом. Андрей совершил несколько умопомрачительных спасений. В трех пропущенных голах не виноват, а четвертая шайба влетела в пустые ворота.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,0.

Гавриков провел очень хороший матч. В первом периоде имел хороший момент для того, чтобы открыть счет, но не попал в створ. В концовке игры получил серьезную травму и досрочно покинул площадку. Оставшийся без привычного партнера Киселевич присутствовал на площадке в тот момент, когда Кутюрье забивал в пустые ворота.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,0.

Белов подвел команду двумя удалениями. Во втором периоде просидел на скамейке 10 минут. Антипин выручил в первом периоде, когда помешал Пойнту замкнуть прострел Конекны.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 5,5.

Орлов здорово сыграл в моменте с голом Кузнецова. В обороне заметных ошибок не совершил. Зуб, напротив причастен к двум канадским шайбам. После его удаления Шайфли забил первый гол в ворота Василевского. Не смог помешать Маккиннону сравнять счет.

Иван ПРОВОРОВ — 4,5.

Бросал чаще всех в сборной, но особых опасностей у ворот Пикара так и не создал. Причастен к двум голам канадцев. Особенно вопиющей выглядела ошибка на пятачке в моменте с шайбой О’Райлли.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 6,0.

Как обычно здорово сыграли в меньшинстве. Несколько раз были близки к тому, чтобы поймать канадцев на контратаке. Отдельного восхищения достоин Андронов. В первом периоде центрфорвард трижды попадал под силовые канадцев, но продолжил игру. Заблокировал опаснейший бросок Парэйко.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 5,5.

В первом периоде имели несколько хороших моментов в большинстве, но не смогли их реализовать. Во второй двадцатиминуте Гусев все-таки сумел поставить результативную точку в розыгрыше лишнего. Однако в равных составах снова были малозаметны.

Артемий ПАНАРИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,0.

Забили классный гол во втором периоде, но снова упустили несколько отменных моментов. Кузнецов заработал необязательное удаление в третьем периоде, врезавшись в чужого вратаря.

Сергей ПЛОТНИКОВ — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,0.

Начали игру очень хорошо. У каждого игрока четвертого звена был как минимум один хороший момент, чтобы забить гол. Но эти возможности были упущены, а в третьем периоде именно Ткачев упустил Маккиннона перед своими воротами.

Владислав НАМЕСТНИКОВ — 5,5.

Выходил на лед то с четвертым, то со вторым звеном. Вынудил Симмондса заработать удаление, реализованное Гусевым. Имел отличный момент забить третий гол после передачи Шипачева, но бросил бесхитростно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Вячеслав Фетисов: Зачем опытный игрок лезет на всю пятерку канадцев?! Это пофигизм

Вячеслав Фетисов: Зачем опытный игрок лезет на всю пятерку канадцев?! Это пофигизм

﻿Легендарный советский защитник Вячеслав Фетисов после поражения России от Канады (2:4) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 отметил, что команда Олега Знарка в некоторых моментах встречи действовала безрассудно.
Еще 7 новостей   Все новости
19 мая

Очень плохие новости из ЦСКА

Федун назвал лучшего российского тренера

Самый нелепый гол чемпионата мира
Викторина
Павел Буре