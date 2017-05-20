Кто виноват в поражении от Канады? Оценки сборной России

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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,0.

Как это ни удивительно, но в первом периоде и начале второго у Василевского было немного работы. По полной программе канадцы загрузили его лишь перед вторым перерывом. Андрей совершил несколько умопомрачительных спасений. В трех пропущенных голах не виноват, а четвертая шайба влетела в пустые ворота.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,0.

Гавриков провел очень хороший матч. В первом периоде имел хороший момент для того, чтобы открыть счет, но не попал в створ. В концовке игры получил серьезную травму и досрочно покинул площадку. Оставшийся без привычного партнера Киселевич присутствовал на площадке в тот момент, когда Кутюрье забивал в пустые ворота.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,0.

Белов подвел команду двумя удалениями. Во втором периоде просидел на скамейке 10 минут. Антипин выручил в первом периоде, когда помешал Пойнту замкнуть прострел Конекны.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 5,5.

Орлов здорово сыграл в моменте с голом Кузнецова. В обороне заметных ошибок не совершил. Зуб, напротив причастен к двум канадским шайбам. После его удаления Шайфли забил первый гол в ворота Василевского. Не смог помешать Маккиннону сравнять счет.

Иван ПРОВОРОВ — 4,5.

Бросал чаще всех в сборной, но особых опасностей у ворот Пикара так и не создал. Причастен к двум голам канадцев. Особенно вопиющей выглядела ошибка на пятачке в моменте с шайбой О’Райлли.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 6,0.

Как обычно здорово сыграли в меньшинстве. Несколько раз были близки к тому, чтобы поймать канадцев на контратаке. Отдельного восхищения достоин Андронов. В первом периоде центрфорвард трижды попадал под силовые канадцев, но продолжил игру. Заблокировал опаснейший бросок Парэйко.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 5,5.

В первом периоде имели несколько хороших моментов в большинстве, но не смогли их реализовать. Во второй двадцатиминуте Гусев все-таки сумел поставить результативную точку в розыгрыше лишнего. Однако в равных составах снова были малозаметны.

Артемий ПАНАРИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Никита КУЧЕРОВ — 6,0.

Забили классный гол во втором периоде, но снова упустили несколько отменных моментов. Кузнецов заработал необязательное удаление в третьем периоде, врезавшись в чужого вратаря.

Сергей ПЛОТНИКОВ — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,0.

Начали игру очень хорошо. У каждого игрока четвертого звена был как минимум один хороший момент, чтобы забить гол. Но эти возможности были упущены, а в третьем периоде именно Ткачев упустил Маккиннона перед своими воротами.

Владислав НАМЕСТНИКОВ — 5,5.

Выходил на лед то с четвертым, то со вторым звеном. Вынудил Симмондса заработать удаление, реализованное Гусевым. Имел отличный момент забить третий гол после передачи Шипачева, но бросил бесхитростно.