Борис Майоров: Во что играли в третьем периоде?

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— Вы разочарованы?

— Очень. Не ожидал, что канадцы смогут переломить ход матча. Начали они мощно, но два периода шла равная борьба. Наши выстояли. Особо опасных, стопроцентных моментов у ворот Василевского за 40 минут борьбы я не припомню. Защищались мы грамотно, четко.

— И забили голы-красавцы…

— Это да. Наши шайбы с канадскими, заброшенными после подставлений-рикошетов, не сравнить. Забили красиво, по-советски.

— Игра шла по нашему сценарию. Что случилось-сломалось в третьем периоде?

— Нас опять подвели удаления. Но я не склонен винить только игроков. За что Белову выписали штраф (2+10) минут? Какой там удар в голову?!

— В первом периоде Шайфли за похожий фол получил малый штраф за атаку соперника, Андронова, не владеющего шайбой. Хотя на повторе четко видно, как канадец локтем двинул нашему нападающему в голову.

— Согласен. А эта подсечка их вратаря Пикара Кузнецовым? Какой там фол?! Кузнецов сам поскользнулся, упал и случайно въехал в голкипера, который сам выдвинулся за ворота. Ладно бы, все произошло в площади ворот….

— Неужели судейство было предвзятым?

— Не в пользу нашей команды — это точно. Да и когда судьи относились к сборной России благосклонно? Я что-то не помню. Удаления отобрали у игроков силы. Какой там фол?! Ведь вбрасывание было не у нас в зоне, а в центре поля. Следовало вгрызаться в лед, в канадские клюшки, но не пропустить. Увы, пропустили. И выпустили канадского джина из бутылки. Забив легкую и быструю шайбу, соперники поверили в свои силы, полетели вперед.

— Чем должна была ответить наша команда?

— Это вопрос к тренерам. Но играть не так, как играла. Да и вообще я не понимаю, чем мы занимались в третьем периоде. Никакой контригры в атаке. Запомнился разве что бросок с неудобной руки Панарина с острого угла, когда шайба зацепила штангу.

— Сборная России впервые пропустила четыре шайбы в третьем периоде? В первом — пропускала — на чемпионате мира-2005 в Вене, но потом три отыграла…

— На моей памяти такого не было. В той же Вене в 1996-м мы вели после первого периода у канадцев 2:0, но уже во втором они сравняли счет и выиграли по буллитам. Дело тоже было в полуфинале. Я тогда ездил с командой. В сборную приехало много энхаэловцев, и не наблюдалось единства тренеров и игроков. Заняли мы четвертое место.

— Извечно русский вопрос — кто виноват? Тренеры, игроки, судьи?

— Виноваты все. Сейчас не время искать козлов отпущения, назначать виновных. Надо настроиться на матч за третье место.

— Василевский пропустил за период три шайбы…

— Он виноват ровно настолько, насколько его партнеры и тренеры. Думаю, персонально ни к кому претензии предъявлять не следует.

— Тяжело тренерам после такого фиаско будет настроить команду на утешительный финал? Как-никак бронза — повторение пройденного…

— Тяжело. Но необходимо.

— Четвертое место в Кельне будет означать провал?

— Думаю, да. Я и бронзу на прошлом чемпионате мира я успехом не считаю, хотя многие придерживаются иного мнения.