Борис Майоров: Во что играли в третьем периоде?
Эксперт «Советского спорта», капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о поражении нашей команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Вы разочарованы?
— Очень. Не ожидал, что канадцы смогут переломить ход матча. Начали они мощно, но два периода шла равная борьба. Наши выстояли. Особо опасных, стопроцентных моментов у ворот Василевского за 40 минут борьбы я не припомню. Защищались мы грамотно, четко.
— И забили
— Это да. Наши шайбы с канадскими, заброшенными после
— Игра шла по нашему сценарию. Что
— Нас опять подвели удаления. Но я не склонен винить только игроков. За что Белову выписали штраф (2+10) минут? Какой там удар в голову?!
— В первом периоде Шайфли за похожий фол получил малый штраф за атаку соперника, Андронова, не владеющего шайбой. Хотя на повторе четко видно, как канадец локтем двинул нашему нападающему в голову.
— Согласен. А эта подсечка их вратаря Пикара Кузнецовым? Какой там фол?! Кузнецов сам поскользнулся, упал и случайно въехал в голкипера, который сам выдвинулся за ворота. Ладно бы, все произошло в площади ворот….
— Неужели судейство было предвзятым?
— Не в пользу нашей команды — это точно. Да и когда судьи относились к сборной России благосклонно? Я
— Чем должна была ответить наша команда?
— Это вопрос к тренерам. Но играть не так, как играла. Да и вообще я не понимаю, чем мы занимались в третьем периоде. Никакой контригры в атаке. Запомнился разве что бросок с неудобной руки Панарина с острого угла, когда шайба зацепила штангу.
— Сборная России впервые пропустила четыре шайбы в третьем периоде? В первом — пропускала — на чемпионате мира-2005 в Вене, но потом три отыграла…
— На моей памяти такого не было. В той же Вене в 1996-м мы вели после первого периода у канадцев 2:0, но уже во втором они сравняли счет и выиграли по буллитам. Дело тоже было в полуфинале. Я тогда ездил с командой. В сборную приехало много энхаэловцев, и не наблюдалось единства тренеров и игроков. Заняли мы четвертое место.
— Извечно русский вопрос — кто виноват? Тренеры, игроки, судьи?
— Виноваты все. Сейчас не время искать козлов отпущения, назначать виновных. Надо настроиться на матч за третье место.
— Василевский пропустил за период три шайбы…
— Он виноват ровно настолько, насколько его партнеры и тренеры. Думаю, персонально ни к кому претензии предъявлять не следует.
— Тяжело тренерам после такого фиаско будет настроить команду на утешительный финал?
— Тяжело. Но необходимо.
— Четвертое место в Кельне будет означать провал?
— Думаю, да. Я и бронзу на прошлом чемпионате мира я успехом не считаю, хотя многие придерживаются иного мнения.
— Вы
— Какой комплекс?! Я сам играл и на лавке стоял. Каждый матч — новая страница. Назад «книгу» истории никто, кроме вас, журналистов, не листает.
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