Борис Майоров: Во что играли в третьем периоде?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
16:15 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20:15 перерыв Швеция 1
Финляндия 1
тв
Матч за 3-е место
21.05 не начался Россия
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
Канада
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29811462/
20 мая 2017, 20:13 | Советский спорт

Борис Майоров: Во что играли в третьем периоде?

Эксперт «Советского спорта», капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о поражении нашей команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира.

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— Вы разочарованы?
— Очень. Не ожидал, что канадцы смогут переломить ход матча. Начали они мощно, но два периода шла равная борьба. Наши выстояли. Особо опасных, стопроцентных моментов у ворот Василевского за 40 минут борьбы я не припомню. Защищались мы грамотно, четко.

— И забили голы-красавцы…
— Это да. Наши шайбы с канадскими, заброшенными после подставлений-рикошетов, не сравнить. Забили красиво, по-советски.

— Игра шла по нашему сценарию. Что случилось-сломалось в третьем периоде?
— Нас опять подвели удаления. Но я не склонен винить только игроков. За что Белову выписали штраф (2+10) минут? Какой там удар в голову?!

— В первом периоде Шайфли за похожий фол получил малый штраф за атаку соперника, Андронова, не владеющего шайбой. Хотя на повторе четко видно, как канадец локтем двинул нашему нападающему в голову.
— Согласен. А эта подсечка их вратаря Пикара Кузнецовым? Какой там фол?! Кузнецов сам поскользнулся, упал и случайно въехал в голкипера, который сам выдвинулся за ворота. Ладно бы, все произошло в площади ворот….

— Неужели судейство было предвзятым?
— Не в пользу нашей команды — это точно. Да и когда судьи относились к сборной России благосклонно? Я что-то не помню. Удаления отобрали у игроков силы. Какой там фол?! Ведь вбрасывание было не у нас в зоне, а в центре поля. Следовало вгрызаться в лед, в канадские клюшки, но не пропустить. Увы, пропустили. И выпустили канадского джина из бутылки. Забив легкую и быструю шайбу, соперники поверили в свои силы, полетели вперед.

— Чем должна была ответить наша команда?
— Это вопрос к тренерам. Но играть не так, как играла. Да и вообще я не понимаю, чем мы занимались в третьем периоде. Никакой контригры в атаке. Запомнился разве что бросок с неудобной руки Панарина с острого угла, когда шайба зацепила штангу.

— Сборная России впервые пропустила четыре шайбы в третьем периоде? В первом — пропускала — на чемпионате мира-2005 в Вене, но потом три отыграла…
— На моей памяти такого не было. В той же Вене в 1996-м мы вели после первого периода у канадцев 2:0, но уже во втором они сравняли счет и выиграли по буллитам. Дело тоже было в полуфинале. Я тогда ездил с командой. В сборную приехало много энхаэловцев, и не наблюдалось единства тренеров и игроков. Заняли мы четвертое место.

— Извечно русский вопрос — кто виноват? Тренеры, игроки, судьи?
— Виноваты все. Сейчас не время искать козлов отпущения, назначать виновных. Надо настроиться на матч за третье место.

— Василевский пропустил за период три шайбы…
— Он виноват ровно настолько, насколько его партнеры и тренеры. Думаю, персонально ни к кому претензии предъявлять не следует.

— Тяжело тренерам после такого фиаско будет настроить команду на утешительный финал? Как-никак бронза — повторение пройденного…
— Тяжело. Но необходимо.

— Четвертое место в Кельне будет означать провал?
— Думаю, да. Я и бронзу на прошлом чемпионате мира я успехом не считаю, хотя многие придерживаются иного мнения.

— Вы по-прежнему считаете, что у Знарка нет канадского комплекса?
 — Какой комплекс?! Я сам играл и на лавке стоял. Каждый матч — новая страница. Назад «книгу» истории никто, кроме вас, журналистов, не листает.
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