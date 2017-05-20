Вячеслав Фетисов: Зачем опытный игрок лезет на всю пятерку канадцев?! Это пофигизм

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— Случившееся в третьем периоде — точно не стечение обстоятельств, сказал Фетисов. — Ведя 2:0, наделали кучу ошибок. Просто не хватило терпения, дисциплины и осознания того, что канадцы играют до конца. Нельзя было давать ни малейшего шанса. Поначалу они нас даже не перебросали. Ошибки допустили из-за усталости.

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Играть по счету тоже надо уметь. Тренеры должны подготовить к этому игроков, которые не должны лишний раз рисковать. Как мог опытный игрок, войдя в зону, стараться обыграть всю пятерку канадцев?! Это нехватка опыта, пофигизм и неумение играть в таких ситуациях.

— Повлиял ли возраст российских хоккеистов в решающие моменты?

— Не надо пенять на возраст. Игрока определяет не возраст, титулы или звания. Ты играешь за сборную страны, остальное не причем.

— Оцените выступление сборной России на чемпионате мира.

— Мне очень нравилась игра, был задор и креативность, болельщикам приносила радость. Честно верил, что выиграем 3:1, и по большому счету к этому все шло. Канадцы сегодня провели не лучший матч, много ошибок допустили, однако победили за счет дисциплины, терпения, умения играть по ситуации, качества тренерских решений по ходу игры.