Знарок: Хоккеистов сборной России не в чем упрекнуть после игры с канадцами
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок заявил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков после полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.
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Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 2:4. Канадцы отыгрались, уступая перед третьим периодом со счетом 0:2.
«Мы провели сегодня хорошую игру. Мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились с первой и до последней минуты.
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