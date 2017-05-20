Знарок: Хоккеистов сборной России не в чем упрекнуть после игры с канадцами

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Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 2:4. Канадцы отыгрались, уступая перед третьим периодом со счетом 0:2.