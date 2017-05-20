Панарин: Сборная России по хоккею достойна большего, чем матч за бронзу
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная России по хоккею достойна большего, чем матч за третье место на чемпионате мира, считает нападающий российской команды Артемий Панарин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/40
Россияне в субботнем полуфинале с канадцами вели со счетом 2:0, но в итоге уступили 2:4. В воскресенье в Кельне россияне сыграют в матче за бронзовые награды, соперник определится позднее во встрече сборных Финляндии и Швеции.
«Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели. Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали. Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались…» — сказал Панарин журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter