Панарин: Сборная России по хоккею достойна большего, чем матч за бронзу

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Россияне в субботнем полуфинале с канадцами вели со счетом 2:0, но в итоге уступили 2:4. В воскресенье в Кельне россияне сыграют в матче за бронзовые награды, соперник определится позднее во встрече сборных Финляндии и Швеции.

«Втройне обидно вот так проигрывать, вели игру, инициативой владели. Но потом занервничали, стали отбрасываться, и канадские мастера наказали. Наша команда достойна большего, чем матч за третье место. Могли быть на коне, а оказались…» — сказал Панарин журналистам.