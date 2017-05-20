Андронов: Российским хоккеистам не хватило концентрации в нужный момент

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Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 2:4. Канадцы отыгрались, проигрывая перед третьим периодом со счетом 0:2.

«Удалений много было, потеряли много сил в меньшинстве. Они хорошо играют в большинстве, забили. Маленькие моменты, не хватило концентрации в нужный момент. Много удалений… не знаю, предвзятое судейство или нет. Были такие удаления, что даже момента не видно, где само нарушение. Чувствуется, что упустили большой шанс. Обидно, очень обидно, и за болельщиков очень обидно наших», — сказал Андронов.

В первом периоде Андронов несколько раз попадал под силовые приемы канадцев. «Да нормально, ничего страшного. Не знаю, какая у них была установка, хотели они меня бить или не хотели», — отметил Андронов.