Орлов: Хоккеисты сборной России после поражения от Канады обязаны брать бронзу

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч Канада — Россия прошел в Кельне в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу канадской сборной. Россияне вели по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Очень обидно, наш был матч, теперь должны выигрывать бронзу, как иначе? За нас полный стадион болеет, вся Россия. Нас собрали в эту команду, чтобы мы бились за страну, и никуда мы не денемся, мы должны брать бронзу теперь», — сказал Орлов журналистам.

В матче за бронзовые медали россияне сыграют с проигравшим во втором полуфинале, в котором сыграют сборные Финляндии и Швеции.