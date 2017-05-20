Орлов: Хоккеисты сборной России после поражения от Канады обязаны брать бронзу
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной России после поражения от канадцев в полуфинале чемпионата мира обязаны брать бронзу турнира, считает защитник российской команды Дмитрий Орлов.
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Матч Канада — Россия прошел в Кельне в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу канадской сборной. Россияне вели по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.
«Очень обидно, наш был матч, теперь должны выигрывать бронзу, как иначе? За нас полный стадион болеет, вся Россия. Нас собрали в эту команду, чтобы мы бились за страну, и никуда мы не денемся, мы должны брать бронзу теперь», — сказал Орлов журналистам.
В матче за бронзовые медали россияне сыграют с проигравшим во втором полуфинале, в котором сыграют сборные Финляндии и Швеции.
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