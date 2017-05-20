Панарин: Сложно будет выходить на игру за бронзу после такого поганого поражения

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Сборная России со счетом 2:4 уступила команде Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Канадцы выиграли последние два чемпионата мира. В воскресенье в матче за третье место россияне сыграют против проигравшей команды в паре Финляндия — Швеция.

«Быстрый гол канадцам помог очень, после него игра скользкая пошла, и так мы и проиграли. В конце не нужно было нам шайбу по бортам швырять, спокойно играть, а мы слишком переживали, не получилось отбросаться. Поганое поражение, что сказать, после такого будет сложно выходить уже завтра на игру», — сказал Панарин журналистам.