Симмондс: У России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше

«Играл сегодня в своём стиле, старался как можно больше атаковать. Всеми силами пытался поддержать ребят. Мы не раз попадали в сложные ситуации, так что не растерялись, когда проигрывали 0:2. Думаю, мы были довольно хороши, в первом периоде сыграли прилично. У России хорошая команда, во втором периоде соперник нас переиграл и нам нужно было прибавлять в игре», — передаёт слова Симмондса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.