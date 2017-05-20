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Сборная России до конца третьего периода вела в счете в полуфинале, но в концовке канадцы сумели вырвать победу. «СЭ» представляет самые яркие эпизоды этой игры.

В первом периоде на площадке шла вязкая борьба с небольшим количеством моментом. Один из самых ярких моментов первых 20 минут — силовой прием Плотникова на Скиннере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">БУМ от Плотникова! Бойтесь: <a href="https://t.co/kSUTCyDiYa">pic.twitter.com/kSUTCyDiYa</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865921480944750592">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Града острых моментов у ворот Василевского не было, но периодически канадцы заставляли нашего вратаря работать по полной программе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Василевский! Надёжен наш вратарь и пока тащит ВСЁ! <a href="https://t.co/gBUOPDY3Bt">pic.twitter.com/gBUOPDY3Bt</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865937728973807616">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В середине второго периода у сборной России получилась шедевральная комбинация. После передачи Панарина Кузнецов аккуратно положил шайбу в пустой угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Самый ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛ этого ЧМ! Настоящая хоккейная красота - Кузнецов замыкает в ПУСТЫЕ ВОРОТА! 1:0 ведём! <a href="https://t.co/XY11CDxgsQ">pic.twitter.com/XY11CDxgsQ</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865938449181941760">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У звена Шипачева не все получалось в большинстве, но с четвертой попытки все-таки сложилась идеальная комбинация.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Просто, как раз-два-три! Гусев завершает ИДЕАЛЬНУЮ комбинацию, можно смотреть бесконечно??? <a href="https://t.co/rgbJb8qzFz">pic.twitter.com/rgbJb8qzFz</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865940961645518848">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В конце второго периода россиянам пришлось поиграть в меньшинстве, но Василевский спасал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ещё сейв Василевского - просто СТЕНА! <a href="https://t.co/wc070PNZBg">pic.twitter.com/wc070PNZBg</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865942545557336065">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/qVB5dz6tl1">pic.twitter.com/qVB5dz6tl1</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/865949904195117060">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В самом начале третьего периода канадцам удалось реализовать большинство. После этого россиянам пришлось еще трижды играть вчетвером, но бригады меньшинства действовали надежно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check out the Team Canada ??bench at the horn, following a huge 3rd period comeback <a href="https://twitter.com/hashtag/CANvsRUS?src=hash">#CANvsRUS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a> <a href="https://t.co/JtGy4ubFpD">pic.twitter.com/JtGy4ubFpD</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/865956829637095427">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все решили две минуты в концовке игры, когда Маккиннон и О’Райлли забили по голу. Шайба Кутюрье в пустые ворота сняла последние вопросы о победителе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH: From no goals in the 1st and 2nd periods to 3 goals in the 3rd, Ryan O'Reilly's goal changed the tides for <a href="https://twitter.com/HC_Men">@HC_Men</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/gLQqs2WZQ5">pic.twitter.com/gLQqs2WZQ5</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/865960092524584962">20 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>