Не дотерпели. Ключевые моменты матча Россия — Канада
Как команда Олега Знарка вновь проиграла канадцам.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России до конца третьего периода вела в счете в полуфинале, но в концовке канадцы сумели вырвать победу. «СЭ» представляет самые яркие эпизоды этой игры.
В первом периоде на площадке шла вязкая борьба с небольшим количеством моментом. Один из самых ярких моментов первых 20 минут — силовой прием Плотникова на Скиннере.
Града острых моментов у ворот Василевского не было, но периодически канадцы заставляли нашего вратаря работать по полной программе.
В середине второго периода у сборной России получилась шедевральная комбинация. После передачи Панарина Кузнецов аккуратно положил шайбу в пустой угол.
У звена Шипачева не все получалось в большинстве, но с четвертой попытки
В конце второго периода россиянам пришлось поиграть в меньшинстве, но Василевский спасал.
В самом начале третьего периода канадцам удалось реализовать большинство. После этого россиянам пришлось еще трижды играть вчетвером, но бригады меньшинства действовали надежно.
Все решили две минуты в концовке игры, когда Маккиннон и О’Райлли забили по голу. Шайба Кутюрье в пустые ворота сняла последние вопросы о победителе.
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