Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу в матче с Канадой

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ЗА ОКЕАНОМ ЗАУВАЖАЛИ ЧМ

Сразу скажу, что больше всего меня поразило на полуфинальном поединке. Канада зауважала чемпионаты мира! Это подтверждалось большим количеством «кленовых» болельщиков на поединке. Нет, конечно наших было на порядок больше. И они продолжали исполнять на публике различные творческие замыслы. Кто-то шагал на арену в маске Путина, другой завернулся в махровое знамя с портретом Ленина. А мне особенно понравились морячок с солдатиком их Мурманска и их подруги, одетые в парадную школьную форму с пионерскими галстуками на шеях.

Но и канадских фанатов было много! Они также пили пиво перед матчем и весело рявкали в ответ: «Канада гуд! Канада вин!». И я отдаю должное канадским девушкам. Очень много симпатичных! Одна из них, узнав, что я из России, пожелала здоровья. По-русски, хотя и с сильным акцентом. И тут ж лихо отхлебнула из бокала с белым вином. И это было так очаровательно, что мое изношенное мужское сердце, настроившегося на битву бойца, дрогнуло. А допускать этого было нельзя. Потому что бой предстоял нешуточный. И чтобы вернуться в форму я вспомнил разговор с нашим известным специалистом Вячеславом Быковым.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР С БЫКОВЫМ

В ночь перед матчем мы с Пашей Лысенковым и Вячеславом Аркадьевичем до трех часов просидели на берегу Рейна. Говорили обо всем. Но главной темой был, конечно, предстоящий матч с Канадой. Ведь Быков-то ее побеждал на четырех чемпионатах мира кряду — в 2008 и 2009 в финале, в 2010 и 2011 в четвертьфинале.

Экс-наставник нашей национальной команды неожиданно и твердо заявил, что верит в победу наших и сейчас. Не побоялся сделать четкий прогноз. Потому что, по его словам, почувствовал, что команда Олега Знарка созрела для этой победы. Для того, чтобы вынуть из себя что-то большее. Настроиться на матч так, чтобы сделать то, что еще недавно казалось невозможным.

При этом тренер напомнил, что и в любой сборной Канаде всегда существует сильное ядро. Которое расколоть невозможно, и которое в любой момент может вылететь и врезать так, что мало не покажется. О том, что любую европейскую команду можно смять и заставить морально сдаться. Но только не канадцев! Их можно победить только сплавом внутренней ярости и предельной сосредоточенности, который удалось создать нашей команде на финале в Квебеке.

И когда полуфинальный матч начался, начался я увидел, что Быков прав. Что внутри у наших игроков эта «рычалка» уже грозно ворчит. Что они вышли побеждать.

АНДРОНОВУ РАЗБИЛИ НОС

Я ждал традиционного для Канады стартового натиска, но его не было. Был довольно мощный хоккей с обеих сторон, но наши соперника передавливали.

И особенно преуспевало в этом, кстати, наше силовое звено. И Телегин, и Ничушкин имели шансы затолкать шайбу в ворота.

Однако тут надо сказать комплимент и канадцам. Они быстро разобрались, откуда идет угроза. Поняли, что начинает опасные атаки, уезжающий с шайбой за ворота Андронов. И начали методично долбить нашего центрфорварда.

Сперва Сергея сшибли с ног несколько подловатым ударом сзади. Это привело к первому удалению в матче. И пока канадцы спорили с арбитрами, россиянину доктор на лавке прилаживал на шею объемистый мешок со льдом. А вскоре Андронову расквасили нос уже без нарушения правил….

В большинстве у нас не пошло. Решающий бросок постоянно срывался. Хотя даже с учетом этого шайба залететь в ворота могла. Бывали у звена Шипачева и лишние, на мой взгляд, пасы с попыткой окончательно запутать соперника.

При том, что канадцы в двух первых периодах уступили россиянам по броскам, работы у Василевского хватало. Главным оружием заокеанской сборной были проходы по левому флангу с опаснейшим прострелом вдоль ворот.

Капитан канадцев Жиру сделал это просто блестяще. И если по-честному, то этот его пас просто должен был закончиться голом. Ни наша защита, ни голкипер повлиять на ситуацию уже не могли. Чернокожему форварду Симондсу оставалось только подставить клюшку и переправить шайбу в пустой угол. Но он на наше счастье промахнулся.

КУЗНЕЦОВ ОГЛУШИЛ СОПЕРНИКОВ

Ну, а потом начался второй период. И, наверное, многие из вас все видели сами. Наши нападающие порвали канадскую оборону на портянки.

Очень важным был гол Кузнецова. И дело не только в том, что Евгений открыл счет в важном матче. Главное — как он это сделал! Панарин нашел его пасом на дальней штанге, против пустого угла. И Кузнецов… Вот же артистище! Вот пижон! Евгений не спешил. Он постоял, посмаковал. И только когда к нему кинулся ближайший канадец, отправил шайбу в сетку.

Очень издевательский гол. Моральный нокаут для соперника. И в психологическом противостоянии двух суперсборных это тоже очень важно.

Канадцы дрогнули. И тут же пропустили в меньшинстве, позволив, наконец, тройке Шипачева порезать свою защиту точными пасами на кусочки. Ну, а завершил эту атаку, как водится, Гусев.

В тот момент соперника можно было брать тепленьким. У россиян во втором периоде было еще два стопроцентных момента с выходом и «1 в 0» и «2 в 1». Хотя бы раз, но надо было и тут забить. Но наши добивать оглушенных канадцев не стали, сохранив интригу на третий период.

МОЛИМСЯ НА ВАСИЛЕВСКОГО

Это было большой ошибкой. И я вновь вспомнил предупреждение Быкова о канадском ядре, которое может вылететь в любой момент, уже на 41-й минуте поединка, когда канадцы лихо реализовали большинство и сократили счет до минимума.

Перерыв позволил сопернику прийти в себя. И бой, по сути, начался с начала. Причем, инициатива перешла к сопернику. Канадцы в третьем периоде начали долбить по нашим воротам так, как обычно это делают в первом. И по началу россияне оказались к этому натиску не совсем готовы.

Оставалось пластаться в обороне, молиться на вратаря и надеяться на контратаки. Нашей защите пришлось — в штрафной бокс отправились Белов, Зуб, Кузнецов… Под оглушительный свист с трибун россияне с трудом отбрасывались, постоянно играя в меньшинстве.

Под конец матча стало понятно, что наши здорово наелись. А канадцы продолжали наседать. Запирали россиян в зоне. И на 56-й минуте счет сравняли — 2:2. Мало того, с травмой колена в раздевалку увели Гаврикова….

И еще через пару минут счет стал 3:2 в пользу канадцев. Потом 4:2… Обидно! Не за проигрыш. За то, что упустили в этом поединке верную победу, которая была уже в руках… И опять мы проиграли матч в третьем периоде.