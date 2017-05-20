Третьяк: Больно проиграть канадцам в полуфинале, где хоккеисты РФ могли победить
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной России показывали хорошую игру в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 с канадцами и вполне могли победить, больно проигрывать такой матч, заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Матч Канада — Россия прошел в Кельне в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу канадской сборной. Россияне вели по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустили 4 шайбы в третьем периоде. Сборная Канады сыграет в воскресенье в финале с победителем матча Швеция — Финляндия, а проигравший в данном противостоянии станет соперником команды России в борьбе за бронзовые медали.
«Больно проигрывать матч, который могли выигрывать. Хорошо играли, а потом пошли удаления, еще до игры сказал, что все будет зависеть от удалений, от дисциплины. Еще раз скажу, мы вполне могли обыгрывать Канаду», — сказал Третьяк журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter