Третьяк: Больно проиграть канадцам в полуфинале, где хоккеисты РФ могли победить

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Матч Канада — Россия прошел в Кельне в субботу и завершился со счетом 4:2 в пользу канадской сборной. Россияне вели по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустили 4 шайбы в третьем периоде. Сборная Канады сыграет в воскресенье в финале с победителем матча Швеция — Финляндия, а проигравший в данном противостоянии станет соперником команды России в борьбе за бронзовые медали.

«Больно проигрывать матч, который могли выигрывать. Хорошо играли, а потом пошли удаления, еще до игры сказал, что все будет зависеть от удалений, от дисциплины. Еще раз скажу, мы вполне могли обыгрывать Канаду», — сказал Третьяк журналистам.