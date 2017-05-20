Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
тв
1/2 финала
16:15 завершен Канада 4
Россия 2
тв
1/2 финала
20:15 не начался Швеция
Финляндия
тв
Матч за 3-е место
21.05 не начался Россия
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
Канада
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29810969/
20 мая 2017, 19:03 | РБК-Спорт

Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России уступила канадской команде в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. После двух периодов команда Олега Знарка вела с счете с преимуществом в две шайбы.

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© РИА "Новости"
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Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Канады завершился со счетом 4:2 в пользу родоначальников хоккея. Встреча прошла на льду LANXESS arena в Кельне.

Россияне открыли счет на 33-й минуте. Никита Кучеров отдал шайбу Артемию Панарину в район левого круга вбрасывания, тот нашел Евгений Кузнецова на пятачке. Нападающему «Вашингтона» хватило времени, чтобы остановить шайбу и отправить ее в пустой угол ворот.

Через две с половиной минуты сборная России реализовала большинство после атаки с ходу. Панарин передачу отдал направо на Вадима Шипачева, форвард СКА вложил шайбу в клюшку своему партнеру по петербургскому клубу Никите Гусеву, который с близкого расстояния бросил над щитками голкипера сборной Канады Кэлвина Пикарда.

В самом начале третьего периода канадцы реализовали численное преимущество, заработанное до перерыва. Колтон Парэйко отдал передачу свободному Нэйту Маккиннону в левый круг вбрасывания. После броска нападающего «Колорадо» Марк Шайфли подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.

На 56-й минуте канадцы сравняли счет. Маккиннон получил передачу от Трэвиса Конекны — и сначала шайба сошла у него с крюка, но Владимир Ткачев не успел помешать сопернику вновь забрать шайбу и низом отправить ее в ворота.

Действующие чемпионы мира окончательно перехватили инициативу и через 1 минуту 50 секунд вышли вперед. Райан О'Райлли получил передачу от Майка Мэтисона и попала в Ивана Проворова. Затем шайба отскочила в клюшку Сергея Плотникова и вновь оказалась у О'Райлли. Со второй попытки форвард «Баффало» переиграл голкипера сборной России Андрея Василевского.

На последних минутах Олег Знарок заменил вратаря на шестого полевого игрока, и сборная России пропустила четвертую шайбу. Кузнецов потерял шайбу в зоне канадцев, О'Райлли нашел передачей Кутюрье, который поразил пустые ворота.
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