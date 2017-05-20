Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Канады завершился со счетом 4:2 в пользу родоначальников хоккея. Встреча прошла на льду LANXESS arena в Кельне.



Россияне открыли счет на 33-й минуте. Никита Кучеров отдал шайбу Артемию Панарину в район левого круга вбрасывания, тот нашел Евгений Кузнецова на пятачке. Нападающему «Вашингтона» хватило времени, чтобы остановить шайбу и отправить ее в пустой угол ворот.



Через две с половиной минуты сборная России реализовала большинство после атаки с ходу. Панарин передачу отдал направо на Вадима Шипачева, форвард СКА вложил шайбу в клюшку своему партнеру по петербургскому клубу Никите Гусеву, который с близкого расстояния бросил над щитками голкипера сборной Канады Кэлвина Пикарда.



В самом начале третьего периода канадцы реализовали численное преимущество, заработанное до перерыва. Колтон Парэйко отдал передачу свободному Нэйту Маккиннону в левый круг вбрасывания. После броска нападающего «Колорадо» Марк Шайфли подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.



На 56-й минуте канадцы сравняли счет. Маккиннон получил передачу от Трэвиса Конекны — и сначала шайба сошла у него с крюка, но Владимир Ткачев не успел помешать сопернику вновь забрать шайбу и низом отправить ее в ворота.



Действующие чемпионы мира окончательно перехватили инициативу и через 1 минуту 50 секунд вышли вперед. Райан О'Райлли получил передачу от Майка Мэтисона и попала в Ивана Проворова. Затем шайба отскочила в клюшку Сергея Плотникова и вновь оказалась у О'Райлли. Со второй попытки форвард «Баффало» переиграл голкипера сборной России Андрея Василевского.



На последних минутах Олег Знарок заменил вратаря на шестого полевого игрока, и сборная России пропустила четвертую шайбу. Кузнецов потерял шайбу в зоне канадцев, О'Райлли нашел передачей Кутюрье, который поразил пустые ворота.