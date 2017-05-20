Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира

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После первого периода счет в матче остался не открыт, 0:0. Отметим, что обе команды имели хорошие шансы поразить ворота соперника, но надежно играли вратари.

На 13-й минуте второго периода сборная России вышла вперед, шайбу после передач Никиты Кучерова и Артемия Панарина забросил Евгений Кузнецов. За пять минут до конца периода российские хоккеисты увеличили преимущество в счете, реализовав большинство. Автором гола стал Никита Гусев, ассистировали Вадим Шипачев и Артемий Панарин.

В самом начале третьего периода сборная Канады сумела воспользоваться численным преимуществом и сократила отставание в счете. Шайбу забросил Марк Шайфли. Менее чем за пять минут до конца встречи сборная Канады сравняла счет, отличился Нэтан Маккиннон. За три минуты до конца игры Райан О'Райли вывел канадцев вперед, 3:2. Под занавес встречи, когда сборная России сняла вратаря, канадцы забросили четвертую шайбу и установили окончательный счет в матче, 4:2. Автором гола стал Шон Кутюрье.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал, где встретится с победителем матча Швеция — Финляндия. Сборная России поборется за третье место.