Россия и Канада играют вничью после первого периода

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После первого периода счет в матче ничейный, 0:0. Отметим, что обе команды имели хорошие шансы поразить ворота соперника, но надежно играли вратари.

В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии. Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 мск.