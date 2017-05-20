Россия и Канада играют вничью после первого периода
В полуфинале чемпионата мира сборная России играет с Канадой.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
После первого периода счет в матче ничейный, 0:0. Отметим, что обе команды имели хорошие шансы поразить ворота соперника, но надежно играли вратари.
В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии. Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter