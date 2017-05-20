Оргкомитет ЧМ-2017 горд, что турнир станет вторым в истории по посещаемости
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2017 года горд тем, что турнир станет вторым в истории по посещаемости, заявил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.
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Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Суммарная посещаемость 60 игр турнира составила 625 135 человек, на турнире пройдет еще четыре матча. Рекорд посещаемости чемпионатов мира принадлежит Праге и Остраве (741 700 человек в 2015 году), на втором месте — Минск (643 435 в 2014 году).
«Мы очень довольны нашими цифрами по посещаемости. Мы ставили задачу покорить отметку в 600 тысяч зрителей и успешно ее решили. Очевидно, что мы превзойдем результат чемпионата мира в Минске, мы очень горды тем, что станем вторым в истории по посещаемости хоккейным чемпионатом мира», — сказал Зигфельд журналистам.
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