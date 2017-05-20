IIHF: Оргкомитет вынес решение о переезде сборной России в Париж согласно регламенту

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Российские хоккеисты вынуждены были переехать из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч с командой Чехии, поскольку подопечные Олега Знарка заняли в группе А второе место, уступив американцам. При этом сборная Германии осталась в Кельне, несмотря на четвертое место в этой же группе.

«Сборной России нужно было выиграть матч с командой США, такой был регламент. Это решение было принято еще до турнира, с этим нельзя было ничего поделать», — сказал Фазель.