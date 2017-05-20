IIHF: Оргкомитет вынес решение о переезде сборной России в Париж согласно регламенту
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение организаторов чемпионата мира о переезде сборной России по хоккею в Париж на матч ¼ финала было принято согласно регламенту. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Российские хоккеисты вынуждены были переехать из Кельна в Париж на четвертьфинальный матч с командой Чехии, поскольку подопечные Олега Знарка заняли в группе А второе место, уступив американцам. При этом сборная Германии осталась в Кельне, несмотря на четвертое место в этой же группе.
«Сборной России нужно было выиграть матч с командой США, такой был регламент. Это решение было принято еще до турнира, с этим нельзя было ничего поделать», — сказал Фазель.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter