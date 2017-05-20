Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже рассчитывают, что к концу соревнований общая посещаемость турнира составит 700 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.
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После девяти дней турнира суммарное количество зрителей (свыше 430 тысяч человек) преодолело аналогичные показатели за весь турнир в Москве и
«Мы перевыполнили план, который у нас был. Думали о 600 тысячах зрителей, но получилось 678 тысяч, т. е. в среднем 13400 в Кельне на каждом матче, — сказал Зигфельд. — По большей части это произошло благодаря российским и немецким болельщикам. Рассчитываем, что к концу турнира показатель перевалит за 700 тысяч человек».
Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек.
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