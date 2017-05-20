Общая посещаемость ЧМ-2017 должна составить 700 тысяч человек

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После девяти дней турнира суммарное количество зрителей (свыше 430 тысяч человек) преодолело аналогичные показатели за весь турнир в Москве и Санкт-Петербурге, который прошел в прошлом году.

«Мы перевыполнили план, который у нас был. Думали о 600 тысячах зрителей, но получилось 678 тысяч, т. е. в среднем 13400 в Кельне на каждом матче, — сказал Зигфельд. — По большей части это произошло благодаря российским и немецким болельщикам. Рассчитываем, что к концу турнира показатель перевалит за 700 тысяч человек».

Рекорд общей посещаемости турнира принадлежит Праге и Остраве в 2015 году — 741 690 человек.