Райндл: Проблемы со льдом на ЧМ возникли из-за крема, используемого хоккеистами
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Проблемы со льдом на арене чемпионата мира по хоккею в Кельне возникали из-за крема для тела, который использовали хоккеисты, заявил глава оргкомитета турнира Франц Райндл.
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Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Два матча группового этапа с участием сборной Словакии прерывались
«Наконец мы разобрались в причинах проблем со льдом. Это не были болельщики, бросавшие
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