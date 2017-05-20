Райндл: Проблемы со льдом на ЧМ возникли из-за крема, используемого хоккеистами

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Два матча группового этапа с участием сборной Словакии прерывались из-за проблем со льдом.