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В полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Канада сыграет с Россией, а Швеция встретится с Финляндией.

— Еще один отличный день для хоккея, — отметил Фазель. — Два классических противостояния, Россия против Канады, Швеция против Финляндии — исторические соперничества. Это потрясающе. Уверен, полуфиналы будут очень зрелищными и качественными по уровню хоккея.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.