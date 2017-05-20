Фазель: Россия против Канады, Швеция против Финляндии — исторические соперничества
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что сегодня всех любителей хоккея ждет еще один отличный день.
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В полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Канада сыграет с Россией, а Швеция встретится с Финляндией.
— Еще один отличный день для хоккея, — отметил Фазель. — Два классических противостояния, Россия против Канады, Швеция против Финляндии — исторические соперничества. Это потрясающе. Уверен, полуфиналы будут очень зрелищными и качественными по уровню хоккея.
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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