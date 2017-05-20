Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников
Стал известен стартовый состав сборной Канады на полуфинал чемпионата мира по хоккею-2017 против России.
Главный тренер канадцев Джон Купер выставил на игру 13 нападающих и 7 защитников.
Канада: Пикар (Джонсон),
Парэйко — Власик, Маккиннон — Скиннер — Шайфли;.
Димерс — Де Хаан, Симмондс — Жиру — О'Райлли;.
Моррисси — Матесон, Дюшен — Кутюрье — Киллорн;.
Ли, Шенн — Конекны — Марнер — Пойнт.
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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