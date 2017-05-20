Сборная Канады сыграет против России в 13 нападающих и 7 защитников

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже рассчитывают, что к концу соревнований общая посещаемость турнира составит 700 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета Хеннер Зигфельд.