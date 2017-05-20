Миронов не сыграет за сборную России в матче с Канадой
КЕЛЬН, 20 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник сборной России по хоккею Андрей Миронов пропустит полуфинальную встречу с командой Канады на чемпионате мира, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе россиян.
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Встреча в Кельне начнется в субботу в 16:15 мск.
Миронов пропустит уже четвертую игру на турнире подряд.
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