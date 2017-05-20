Брызгалов: Реального противостояния с Канадой уже давно нет

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— Илья, вы вообще смотрите чемпионат мира?

— Вы что, здесь плей-офф идет. Сумасшедшие игры! Нет, я видел одну игру — с американцами. Но только ее. Остальные особого интереса не вызывали. Правда, Канаду, конечно, буду смотреть.

— Вы весьма успешно играли против канадцев, даже на Олимпиаде в Ванкувере сумели выиграть свой отрезок со счетом 2:1.

— Ха-ха. Да-да-да. Я всегда любил играть против канадцев. С ними всегда весело, здорово, интересно. Классные игроки, и мне всегда их стиль импонировал. Всегда много бросков, постоянное давление на ворота. Против больших мастеров играть интереснее. Помню, обожал выходить против старого «Детройта», когда там еще Лидстрем, Дацюк, Хольмстрем играли. Потрясающая команда была. И с ними тоже всегда было невероятно интересно.

— Связаны ли ваши успехи против канадцев со стилем игры? Ближе к blocking style.

— Я не знаю, это надо у канадских игроков и тренеров спрашивать (смеется). А кто у канадцев в старте выйдет?

— Кэлвин Пикар.

— Ага, из «Колорадо». Про него очень хорошо отзывался мой бывший тренер по вратарям Франсуа Аллер. Говорил, что очень талантливый и перспективный парень.

— Пока этого как-то не прослеживается.

— Дайте время. Все по-разному раскрываются.

— К чему надо быть готовым Василевскому и его партнерам?

— К постоянному давлению. Большому количеству бросков. Постоянному присутствию соперников на пятаке — Андрею нужно будет высматривать ситуацию. Но он к этому привык. За это он точно может не волноваться. Уже не один сезон в НХЛ отыграл. Так что проблем быть не должно. А вот защитникам посложнее придется.

Им нужно быть внимательными, играть поострее, правильную позицию выбирать на пятаке, чтобы после первого броска пресекать шансы. Тем более что у Канады полно специалистов по игре под воротами, тот же Уэйн Симмондс. И подправит, и добавит. Защитникам нужно быть «внутри», а не «снаружи». Отсекать нападающих с пятака, выдавливать в сторону периметра.

— Кстати, для матчей с канадцами «трешток» характерен?

— Ну, «трешток» — это только если друзья друг друга подкалывают. А если я игрока не знаю — о чем мне с ним разговаривать?

— Вспоминая Стива Отта, он в сборной Канады заучивал фразы на языках соперника, подмечал чью-то неудачную статистику, чтобы достать всех до единого. И вратарей тоже.

— Ну, это никакого воздействия не производило. На меня, по крайней мере. Улыбаешься, в ответ подшучиваешь — и все (смеется).

— Это, наверное, потому, что вы такой спокойный и уравновешенный.

— Может быть. Как там в Кельне, все в предвкушении этого матча?

— Конечно. Даже канадцы говорят, что разговоры о том, что главное противостояние — со сборной США, это глупости. Мол, нет ничего круче в хоккее, чем Россия — Канада.

— Ну, оно было исторически, есть и будет. Только нам бы еще подтянуться бы к их уровню. Чтобы противостояние снова стало настоящим. Конкретным соперничеством. А то как — никакого реального противостояния с Канадой-то уже давно нет. Есть канадцы и есть все остальные. То, что они показывают на протяжении последних десяти лет — выигрывают абсолютно все и довольно легко и просто. У них даже проблем не возникает.

— Но в Берне вы же сумели их остановить. А там ребята серьезные приезжали, Уэбер, Спецца и так далее в том же духе.

— Да, там очень мощная команда была. Ничуть не хуже той, что собралась в Квебеке. И мы их обыграли. Но после этого уже все. Мы тогда молоды были. Еще советское поколение играло.

— Но сейчас ведь тоже молодая поросль неплохая — те же Кузнецов, Панарин, Кучеров.

— Хорошие парни. Надеюсь, и они будут отвечать нашему уровню, и еще к ним кто-то подтянется. Может, тогда и противостоянием запахнет.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.