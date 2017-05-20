Брызгалов: Реального противостояния с Канадой уже давно нет
Экс-голкипер сборной России Илья Брызгалов — о полуфинале чемпионата мира с Канадой.
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— Илья, вы вообще смотрите чемпионат мира?
— Вы что, здесь
— Вы весьма успешно играли против канадцев, даже на Олимпиаде в Ванкувере сумели выиграть свой отрезок со счетом 2:1.
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— Связаны ли ваши успехи против канадцев со стилем игры? Ближе к blocking style.
— Я не знаю, это надо у канадских игроков и тренеров спрашивать (смеется). А кто у канадцев в старте выйдет?
— Кэлвин Пикар.
— Ага, из «Колорадо». Про него очень хорошо отзывался мой бывший тренер по вратарям Франсуа Аллер. Говорил, что очень талантливый и перспективный парень.
— Пока этого
— Дайте время. Все
— К чему надо быть готовым Василевскому и его партнерам?
— К постоянному давлению. Большому количеству бросков. Постоянному присутствию соперников на пятаке — Андрею нужно будет высматривать ситуацию. Но он к этому привык. За это он точно может не волноваться. Уже не один сезон в НХЛ отыграл. Так что проблем быть не должно. А вот защитникам посложнее придется.
Им нужно быть внимательными, играть поострее, правильную позицию выбирать на пятаке, чтобы после первого броска пресекать шансы. Тем более что у Канады полно специалистов по игре под воротами, тот же Уэйн Симмондс. И подправит, и добавит. Защитникам нужно быть «внутри», а не «снаружи». Отсекать нападающих с пятака, выдавливать в сторону периметра.
— Кстати, для матчей с канадцами «трешток» характерен?
— Ну, «трешток» — это только если друзья друг друга подкалывают. А если я игрока не знаю — о чем мне с ним разговаривать?
— Вспоминая Стива Отта, он в сборной Канады заучивал фразы на языках соперника, подмечал
— Ну, это никакого воздействия не производило. На меня, по крайней мере. Улыбаешься, в ответ подшучиваешь — и все (смеется).
— Это, наверное, потому, что вы такой спокойный и уравновешенный.
— Может быть. Как там в Кельне, все в предвкушении этого матча?
— Конечно. Даже канадцы говорят, что разговоры о том, что главное противостояние — со сборной США, это глупости. Мол, нет ничего круче в хоккее, чем Россия — Канада.
— Ну, оно было исторически, есть и будет. Только нам бы еще подтянуться бы к их уровню. Чтобы противостояние снова стало настоящим. Конкретным соперничеством. А то как — никакого реального противостояния с
— Но в Берне вы же сумели их остановить. А там ребята серьезные приезжали, Уэбер, Спецца и так далее в том же духе.
— Да, там очень мощная команда была. Ничуть не хуже той, что собралась в Квебеке. И мы их обыграли. Но после этого уже все. Мы тогда молоды были. Еще советское поколение играло.
— Но сейчас ведь тоже молодая поросль неплохая — те же Кузнецов, Панарин, Кучеров.
— Хорошие парни. Надеюсь, и они будут отвечать нашему уровню, и еще к ним
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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