Эксперт: Российским хоккеистам нужно использовать слабость канадского вратаря

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Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало — 16:15 мск).

«Канадцы играют в быстрый современный хоккей, у нас возникают трудности с такой игрой, возможно, будут удаления. Многое будет зависеть от игры вратарей», — считает Николишин.

«У нас очень сильная команда в этом году — по составу, мотивации, комплектованию, — продолжил эксперт. — Все ребята примерно одного возраста, микроклимат хороший, все линии сбалансированные. Нападение у нас отличное, лучшее на чемпионате, о чем говорит и статистика».

«У канадцев, проблемная зона — вратарская. Кэлвин Пикард провел неудачный сезон в “Колорадо”, достаточно легкие голы пропускает здесь на турнире. Это наш шанс, которым мы должны воспользоваться. Также много будет зависеть от реализации моментов у россиян», — заключил собеседник ТАСС.