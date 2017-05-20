Эксперт: Российским хоккеистам нужно использовать слабость канадского вратаря
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею должна воспользоваться слабой игрой канадского вратаря Кэлвин Пикарда в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин.
Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало — 16:15 мск).
«Канадцы играют в быстрый современный хоккей, у нас возникают трудности с такой игрой, возможно, будут удаления. Многое будет зависеть от игры вратарей», — считает Николишин.
«У нас очень сильная команда в этом году — по составу, мотивации, комплектованию, — продолжил эксперт. — Все ребята примерно одного возраста, микроклимат хороший, все линии сбалансированные. Нападение у нас отличное, лучшее на чемпионате, о чем говорит и статистика».
«У канадцев, проблемная зона — вратарская. Кэлвин Пикард провел неудачный сезон в “Колорадо”, достаточно легкие голы пропускает здесь на турнире. Это наш шанс, которым мы должны воспользоваться. Также много будет зависеть от реализации моментов у россиян», — заключил собеседник ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею проходит
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