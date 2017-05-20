Кинэн: Знарок может удивить канадцев
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, возможно,
чем-то удивит сборную Канады в полуфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пекинского «Куньлуня», бывший главный тренер сборной Канады, ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн.
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Сборные России и Канады сыграют в полуфинале первенства мира 20 мая, начало встречи в 16:15 мск. Канадцы являются действующими чемпионами мира.
«Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече. Наблюдал игру обеих команд на турнире, могу сказать, что это будет крайне упорная встреча, — сказал Кинэн. — Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной, сейчас у них более молодая команда. Знарок хороший тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, и я уверен, что сегодня он подготовит
«Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную — игроков из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги», — добавил он.
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