Порядка 11,5 тысячи билетов продано на матч Канада — Россия
КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 11,5 тысячи билетов продано на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Канада — Россия. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.
Кельнская «Ланксесс-Арена», которая принимает матчи турнира, вмещает 18,5 тысячи зрителей.
«Около 11,5 тысячи билетов уже продано на матч Канада — Россия. Билеты на этот матч есть еще в продаже в кассах арены», — сообщили в оргкомитете.
Матч Канада — Россия пройдет 20 мая и начнется в 16:15 мск.
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