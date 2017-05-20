Симмондс: Перед игрой с Россией сборная Канады спокойна и уверена в себе
Нападающий сборной Канады Уэйн Симмондс уверен в силе своей команды перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
В ¼ финала турнира канадцы победили Германию со счетом 2:1.
— Не было неуверенности. Наша команда очень уверена в себе и спокойна. Мы играли очень хорошо с Германией, — цитирует официальный сайт «Филадельфии» Симмондса. — Если
Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.
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