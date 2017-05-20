Перед полуфиналом чемпионата мира — 2017 между Россией и Канадой мы оценили каждую линию принципиальных соперников и выяснили, кто и в чём имеет преимущество.

Вратари. Россия — Канада — 8:6

Этот чемпионат мира проходит без Сергея Бобровского, а до приезда Хенрика Лундквиста и вовсе обходился без вратарей-суперзвёзд. В лучшем случае до Кёльна и Парижа добрались те, кто станет суперзвездой завтра. Среди таких Василевский, безусловно, номер один. Евгений Кузнецов и вовсе назвал его лучшим вратарём планеты в возрасте до 28 лет. Сорокин с Шестрёкиным тоже молоды, тоже талантливые, но НХЛ ещё «не понюхавшие». У Канады, конечно, оба вратаря выступают в сильнейшей лиге мира, но ни Чад Джонсон, ни Келвин Пикар до уровня нашего голкипера не дотягивают. При этом клубные истории Пикара и Василевского во многом похожи. Оба в минувшем сезоне провели по полсотни матчей, став основными вратарями «Колорадо» и «Тампы-Бэй» в разгар регулярного чемпионата.

В канадско-российском полуфинале встретятся два сильнейших голкипера чемпионата мира. Андрей Василевский с тремя шатаутами в восьми играх уверенно лидирует по всем основным показателям и идёт к титулу лучшего вратаря турнира. А следом за ним по статистике расположился как раз Келвин Пикар. Канадец не был настолько же безальтернативным первым номером, как Василевский для России, но сыграл четыре матча на групповом этапе и к решающим играм подошёл в качестве основного стража ворот «кленовых листьев». Несмотря на в целом приличные показатели, в активе Пикара всего один сухой матч, а единственный гол немцев — на его совести.

Оборона. Россия — Канада — 6:7

Ни у той, ни у другой команды оборона не является сильнейшей линией. У сборной России она дала течь в матче с американцами, а Канада пока просто не проходила серьёзной проверки. Если бы нелепую травму не получил чемпион мира Тайсон Бэрри, по именам канадская защита выглядела бы убедительнее. Канадцы несли потери по ходу турнира, а россияне, напротив, усиливались. Дмитрий Орлов подоспел к концу группового этапа и даже успел отметиться голом в четвертьфинале с чехами. Любопытно, что Бэрри и Орлов встречались в легендарном финале Баффало-2011, но в Кёльне-2017 их пути разошлись. Зато за взрослую сборную Канады здесь дебютировал Кэлвин де Хаан — ещё один свидетель камбэка команды Валерия Брагина. Впрочем, он далеко не главная звезда канадской обороны.

Первая пара канадцев Власич и Парэйко — это, между прочим, союз олимпийского чемпиона и победителя Кубка мира с игроком команды молодых североамериканских звёзд с того же турнира. Такого зубра, как Марк-Эдуард Власич, в обороне сборной России попросту нет. За исключением Криса Ли, чья история стоит отдельного рассказа, все защитники канадской команды имеют энхаэловскую прописку. Для сравнения, у России таковых всего двое, плюс Антон Белов, имеющий соответствующий опыт. Канадскую оборону сложно назвать выдающейся, но при этом она чуть опытнее российской. Если не по международному опыту, то по возрасту и количеству игр в НХЛ — точно. Хотя и чемпион мира прошлого года в лице Майкла Мэтисона в составе сборной Канады имеется.

Атака. Россия — Канада — 9:8

На этом чемпионате у сборных России и Канады примерно одни и те же достоинства и недостатки. Если на оборону ни Знарок, ни Купер не могут в полной мере положиться, то атака — это то, что кормит полуфиналистов чемпионата мира. Обе команды играют на турнире сверхрезультативно, а если где и есть отличия, так это в способах добычи. Россияне уповают на комбинационную игру и поперченные передачи, тогда как Канада ставит на силовой натиск с обилием бросков. В общем, обе команды полностью соответствуют стереотипным представлениям о национальном стиле. Если где и идут пересечения, то в силовом звене сборной России, составленном из московских «армейцев» во главе с Иваном Телегиным. У самих канадцев такой «энерджи-лайн» нет, зато Купер имеет в своём распоряжении молодую задорную тройку Марнер — Пойнт — Конечны. Митчелл Марнер проводит выдающийся чемпионат, являясь вторым бомбардиром сборной Канады.

Чтобы понять, насколько сильны атакующие линии полуфиналистов, достаточно сказать, что сборная России привезла в Кёльн семь форвардов, участвовавших на Кубке мира, а Канада — шесть. Правда, четверо из них выступали за сборную молодых звёзд, но ценен сам факт присутствия в Торонто. Ведущие звенья Кучеров — Наместников — Панарин и Скиннер — Маккиннон — Шайфли выглядели сопоставимо, но после травмы Наместникова и перевода на его место Кузнецова сборная России получила тройку с необъятным потенциалом. При этом вторая канадская линия Симмондс — Жиру — О’Райлли пусть и обладает большим послужным списком, чем звено Шипачёва, на этом турнире выглядит не так ярко. В конце концов, два лучших бомбардира ЧМ-2017 носят на груди именно российский герб. За Артемием Панариным и Никитой Кучеровым здесь не могут угнаться ни шведы, ни канадцы.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/2 финала, 20.05.2017, 16:15 -:- Канада Россия

Тренер. Россия — Канада — 8:7

Если бы мы сравнивали тренеров в разрезе игры на маленьких площадках, то у Олега Знарка вряд ли бы было преимущество. Не зря же в подобном рейтинге перед Кубком мира он был среди аутсайдеров. Джон Купер успел хорошенько пошуметь с «Тампой», да и всяческих тренерских фишек у него больше, чем у российского коллеги. Купер был на Кубке мира в качестве помощника Тодда Маклеллана, но в целом его международный опыт не сопоставим с багажом Знарка. Даже если убрать «за скобки» три Кубка Гагарина, наставник сборной России лучше знает европейский хоккей, а этот чемпионат мира для него уже четвёртый. С каждого турнира Знарок увозит медаль, тогда как международная карьера Купера — это чистый лист.