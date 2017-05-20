Третьяк: Хочется победить канадцев, но хоккеисты РФ уже влюбили в себя игрой

Сборная России в субботу в Кельне встретится в полуфинале чемпионата мира с командой Канады — чемпионом двух последних турниров.

«Конечно, мне очень волнительно сейчас, уж больно хочется канадцев обыграть. Ко мне даже утром словацкий коллега подошел, сказал: “Ну, наконец вы можете канадцев обыграть”. Хочется победить, и все есть для этого. Но я честно скажу, не с позиции главы федерации, а как болельщик, специалист, что эта сборная России уже влюбила в себя своей игрой. Не хочу нахваливать, но своей боевитостью, отдачей, острой комбинационной игрой… мы давно не видели, чтобы команда так шла на ворота. Мне очень нравится эта команда», — сказал Третьяк.

«Единственное — меня беспокоит дисциплина, потому что в игре с американцами (на групповом этапе) мы просто сами убили себя. Тренеры должны достучаться до ребят, что нужно терпеть, нужно быть аккуратными в единоборствах. Помню, что семь лет назад именно в этот день мы обыграли канадцев в Кельне в четвертьфинале, дай бог, чтобы история повторилась», — отметил он.