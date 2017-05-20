Новиков: Сборной России надо выжечь необязательные удаления в игре с Канадой
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился своими прогнозами на полуфинальные матчи чемпионата мира.
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«Не буду оригинальным — мы все болеем за сборную России. Нужно, чтобы мы меньше играли в нашей зоне. Мы должны играть больше за счёт контроля шайбы, и надо увеличить количество бросков. Особое внимание надо обратить на дисциплину. Необязательные удаления надо просто выжечь. Я больше верю в сборную России. На удивление, несмотря на заморские методики, у нас есть ребята, которые хорошо играют в хоккей. У нас есть оригинальные хоккеисты и интересный хоккей.
Если говорить о матче Швеция — Финляндия, то в плане мастерства шведы солиднее и весомее. Но по бесстрашию, отваге финны могут преподнести очень хорошую игру. Поэтому здесь угадать очень сложно, но я
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