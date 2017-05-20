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— У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, есть изъяны в игре. Это хоккей, и побеждает на льду тот, кто хитрее, умнее, тот, кто сумел воспользоваться ошибками соперника и реализовал свои шансы. Да, мы не обыгрывали канадцев шесть лет, но каждый неудачный матч — это отдельная история.

Самое слабое звено в нынешнем составе «кленовых листьев» — это вратари Кэлвин Пикар и Чад Джонсон. Плюс не обходится без огрехов в обороне. Да, в КХЛ Крис Ли — один из ведущих атакующих защитников, но на уровне сборной проигрывает очень много индивидуальной борьбы. Хоккеиста «Металлурга» здесь регулярно обыгрывают один в один. Овертайм матча с Швейцарией это только подтвердил. И таких нюансов очень много. В полуфинале нас ждут настоящие хоккейные шахматы, — заявил Николишин в интервью «RT на русском».

Матч Канада — Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.