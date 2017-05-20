Быков: Хоккеистам сборной России поможет злость на канадцев за последние поражения

Сборная России в субботу проведет полуфинал чемпионата мира по хоккею с командой Канады, встреча пройдет в Кельне и начнется в 16:15 мск. Последний раз российская команда обыгрывала канадцев в четвертьфинале ЧМ-2011, когда ее тренировал Быков.

«У нас очень сбалансированная, динамичная, веселая, энергичная, дисциплинированная команда, которая, на мой взгляд, способна решать основную задачу — победить на чемпионате мира, — сказал Быков. — Пусть перед нами и стоит грозный соперник в лице сборной Канады, где тоже есть и качество, и потенциал. Но мне кажется, что у ребят есть серьезная злость на канадцев за все те поражения, что случились с командой в последнее время. Вся эта злость и негодование от несправедливого отношения к России, они должны сыграть на руку сегодня».

«Буду болеть за наших. За тренерский штаб — людей, которых я очень уважаю. За ребят, с которыми работал. За тех, кого увидел в этом году, и кто меня очень удивил — тех вроде бы неизвестных никому ребят, которые показали, что по праву стучатся в дверь национальной команды. Это все — наши ребята, за которых мы обязаны болеть сегодня», — добавил Быков.