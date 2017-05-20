Кожевников: Российские хоккеисты победят канадцев, если наладят выход из обороны

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Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало — 16:15 мск).

«Надеюсь, что наши выиграют. Если мы решим свои проблемы с переходом из обороны в атаку и с реализацией, то сможем победить. Канада, конечно, непростая команда, но не такая сильная, как обычно. У них неплохой вратарь, но все-таки слабая оборона», — считает Кожевников.

«У нас отличная игра в большинстве и преимущество в катании, — продолжил эксперт. — Наши лидеры должны сказать свое слово. Уверен, что парни соберутся и добьются нужного результата. Повторюсь, главное наладить выход из своей зоны».