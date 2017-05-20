Крикунов: Шансы на победу российских хоккеистов в полуфинале ЧМ с канадцами крайне высоки

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Встреча пройдет в субботу в Кельне (начало — 16:15 мск).

«Игра будет очень интересной. Думаю, наши ребята будут сверхмотивированы, сборная Канады — отличный раздражитель. Несколько раз видел их игры, у канадцев мне не понравилась линия обороны. У них рослые ребята, но не очень подвижные, немного неловкие, тяжело им придется против наших нападающих», — считает Крикунов.

«У нас Василесвкий очень хорошо играет, три матча без пропущенных шайб — это серьезный показатель, — продолжил эксперт. — Главное, чтобы наши были настроены, как в игре с чехами (3:0). Шансы на победу россиян крайне высоки. Кузнецов сможет достойно заменить Наместникова (участие хоккеиста в матче пока под вопросом) в звене с Панариным и Кучеровым».