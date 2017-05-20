Коваленко: У сборной Канады нет игроков уровня Линдроса, Россия должна побеждать
Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2017 между сборными России и Канады.
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«Пожелаю сборной России победы над канадцами в полуфинале чемпионата мира. Если отбросить матч с американцами, во всех остальных встречах в Кельне и Париже наша команда сыграла на хорошем уровне и заслужила выход в финал.
Мы в своё время канадцев обыгрывали? Безусловно, главный успех — триумф на Олимпиаде-1992, когда Канаду мы остановили именно в финале. Тогда у «кленовых листьев» была очень качественная команда во главе с восходящей суперзвездой 90-х годов Эриком Линдросом. Тем не менее в качестве мы не уступили, и наша победа сомнений не вызвала.
Вообще, если говорить объективно, нынешняя сборная России проводит чемпионат мира — 2017 ярче, чем канадцы. Да и мастеров уровня Линдроса у них в сборной нынешнего созыва нет, тогда как у нас есть звёзды и КХЛ, и НХЛ. Поэтому России надо выдавать сто процентов своего потенциала и Канаду обыгрывать! Тем более что именно наша встреча станет, на мой взгляд, скрытым финалом турнира, а её победитель будет явным претендентом на золото, — цитирует Коваленко
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