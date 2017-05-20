Коваленко: У сборной Канады нет игроков уровня Линдроса, Россия должна побеждать

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«Пожелаю сборной России победы над канадцами в полуфинале чемпионата мира. Если отбросить матч с американцами, во всех остальных встречах в Кельне и Париже наша команда сыграла на хорошем уровне и заслужила выход в финал.

Мы в своё время канадцев обыгрывали? Безусловно, главный успех — триумф на Олимпиаде-1992, когда Канаду мы остановили именно в финале. Тогда у «кленовых листьев» была очень качественная команда во главе с восходящей суперзвездой 90-х годов Эриком Линдросом. Тем не менее в качестве мы не уступили, и наша победа сомнений не вызвала.