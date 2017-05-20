ЧМ-1992. Групповой этап. Россия — Канада — 6:4

Чемпионат мира — 1992 в Чехословакии стал первым в истории для сборной России — наследницы хоккейного СССР. Особое внимание было приковано к матчу группового этапа с Канадой. Хоккейную общественность интересовал вопрос, как изменится принципиальное противостояние с распадом Союза.

Однако смена именования на нашей команде не сказалась. Великолепный состав сборной России, в котором блистали Каспарайтис, Юшкевич, Зубов, Жамнов, Борщевский и многие другие по итогам двух периодов снял все вопросы о победителе, забив пять безответных шайб. В заключительной двадцатиминутке канадцы организовали погоню, которая не увенчалась успехом. Третий период «кленовые листья» выиграли со счётом 4:1, но итоговый результат 6:4 позволил России занять первое место в группе. Правда, уже в ¼ финала команда Виктора Тихонова уступила Швеции и вылетела с турнира.

ЧМ-1993. ½ финала. Россия — Канада — 7:4

Через год сборная России добилась первого крупного успеха — стала чемпионом мира по хоккею под руководством Бориса Михайлова. В том году канадская сборная собрала боевой состав с молодой звездой Эриком Линдросом. Фирменный мощный старт канадцев привёл к тому, что к 22-й минуте «кленовые листья» выигрывали 3:1. Поворотным стал гол Германа Титова (который позднее оформил дубль), россияне сравняли счёт, а затем благодаря шайбам Хомутова и Быкова ушли в отрыв. Ликвидировать его канадцы уже не сумели и уступили 4:7.

ЧМ-2008. Финал. Канада — Россия — 4:5 ОТ

Пожалуй, финал мирового первенства 2008 года пока стал лучшим матчем сборной России в XXI веке. Команда под руководством Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина заслуживала выхода в финал и годом ранее, но добывать первое за 15 лет чемпионство пришлось на территории Канады. С начала матча канадцы побежали вперёд, в этом им помогали 13 000 болельщиков. 2:4 — перед третьим периодом, и у российских болельщиков была лишь надежда на чудо. Как хорошо, что оно иногда происходит. Голы забили Алексей Терещенко и Илья Ковальчук, который до этого никак не мог поразить ворота соперника. А гол Ковальчука в овертайме поверг в уныние канадцев и вызвал восторг у российских болельщиков. Такие игры не забываются.

ЧМ-2009. Финал. Россия — Канада — 2:1

Год спустя Россия и Канада во второй раз в истории встретились в финале мирового первенства. В этот раз преимущества домашних стен у Канады не было, чемпионат мира проходил в Швейцарии. Тем не менее первыми отличились хоккеисты Линди Раффа, активные действия у ворот Брызгалова поддержал голом Спецца. Однако вскоре Олег Сапрыкин удачно подставил клюшку на пятачке под бросок защитника (а ведь игрой у своих ворот канадцы традиционно сильны), а во втором периоде во второй раз огорчил Ролосона. Помимо Радулова, в той игре стоит отметить Илью Брызгалова, который в воротах был образцом надёжности.

ЧМ-2015. Финал. Канада — Россия — 6:1

Приходится вспоминать и о неприятных примерах встреч с Канадой. Таковым стал финал чемпионата мира в 2015 году. Сборная Олега Знарка годом ранее прошла чемпионат на одном дыхании, выиграв 10 матчей из 10, но в Чехии такого успеха добиться не удалось. На групповом этапе россияне уступили дважды, затем были успешные ¼ финала и полуфинал, а в финале результат получился неожиданным и со знаком «минус». Канадцы действительно привезли на мировое первенство крепкую команду, но счёта 1:6 не ожидал никто. Особенно много нареканий вызвала игра защиты, а легендарный Вячеслав Фетисов и вовсе заявил, что в стране есть только шесть игроков обороны.