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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
16:15 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20:15 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29807614/
20 мая 2017, 10:30 | Чемпионат.com

Триумф в Квебеке, разгром в Праге. 5 памятных встреч Россия — Канада на ЧМ

В преддверии ½ финала Россия — Канада вспоминаем самые яркие встречи этих команд на чемпионатах мира.

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© РИА "Новости"

ЧМ-1992. Групповой этап. Россия — Канада — 6:4

Чемпионат мира — 1992 в Чехословакии стал первым в истории для сборной России — наследницы хоккейного СССР. Особое внимание было приковано к матчу группового этапа с Канадой. Хоккейную общественность интересовал вопрос, как изменится принципиальное противостояние с распадом Союза.

Однако смена именования на нашей команде не сказалась. Великолепный состав сборной России, в котором блистали Каспарайтис, Юшкевич, Зубов, Жамнов, Борщевский и многие другие по итогам двух периодов снял все вопросы о победителе, забив пять безответных шайб. В заключительной двадцатиминутке канадцы организовали погоню, которая не увенчалась успехом. Третий период «кленовые листья» выиграли со счётом 4:1, но итоговый результат 6:4 позволил России занять первое место в группе. Правда, уже в ¼ финала команда Виктора Тихонова уступила Швеции и вылетела с турнира.

ЧМ-1993. ½ финала. Россия — Канада — 7:4

Через год сборная России добилась первого крупного успеха — стала чемпионом мира по хоккею под руководством Бориса Михайлова. В том году канадская сборная собрала боевой состав с молодой звездой Эриком Линдросом. Фирменный мощный старт канадцев привёл к тому, что к 22-й минуте «кленовые листья» выигрывали 3:1. Поворотным стал гол Германа Титова (который позднее оформил дубль), россияне сравняли счёт, а затем благодаря шайбам Хомутова и Быкова ушли в отрыв. Ликвидировать его канадцы уже не сумели и уступили 4:7.

ЧМ-2008. Финал. Канада — Россия — 4:5 ОТ 

Пожалуй, финал мирового первенства 2008 года пока стал лучшим матчем сборной России в XXI веке. Команда под руководством Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина заслуживала выхода в финал и годом ранее, но добывать первое за 15 лет чемпионство пришлось на территории Канады. С начала матча канадцы побежали вперёд, в этом им помогали 13 000 болельщиков. 2:4 — перед третьим периодом, и у российских болельщиков была лишь надежда на чудо. Как хорошо, что оно иногда происходит. Голы забили Алексей Терещенко и Илья Ковальчук, который до этого никак не мог поразить ворота соперника. А гол Ковальчука в овертайме поверг в уныние канадцев и вызвал восторг у российских болельщиков. Такие игры не забываются.

ЧМ-2009. Финал. Россия — Канада — 2:1

Год спустя Россия и Канада во второй раз в истории встретились в финале мирового первенства. В этот раз преимущества домашних стен у Канады не было, чемпионат мира проходил в Швейцарии. Тем не менее первыми отличились хоккеисты Линди Раффа, активные действия у ворот Брызгалова поддержал голом Спецца. Однако вскоре Олег Сапрыкин удачно подставил клюшку на пятачке под бросок защитника (а ведь игрой у своих ворот канадцы традиционно сильны), а во втором периоде во второй раз огорчил Ролосона. Помимо Радулова, в той игре стоит отметить Илью Брызгалова, который в воротах был образцом надёжности.

ЧМ-2015. Финал. Канада — Россия — 6:1

Приходится вспоминать и о неприятных примерах встреч с Канадой. Таковым стал финал чемпионата мира в 2015 году. Сборная Олега Знарка годом ранее прошла чемпионат на одном дыхании, выиграв 10 матчей из 10, но в Чехии такого успеха добиться не удалось. На групповом этапе россияне уступили дважды, затем были успешные ¼ финала и полуфинал, а в финале результат получился неожиданным и со знаком «минус». Канадцы действительно привезли на мировое первенство крепкую команду, но счёта 1:6 не ожидал никто. Особенно много нареканий вызвала игра защиты, а легендарный Вячеслав Фетисов и вовсе заявил, что в стране есть только шесть игроков обороны.
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