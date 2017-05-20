Все, что надо знать о сборной Канады перед полуфиналом ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КАНАДА — ФАВОРИТ?

Не сказать, что однозначный, но да, фаворит. Это двукратный действующий чемпион мира, укомплектованный несколькими настоящими звездами НХЛ. Из состава, выигравшего титул два года назад в Праге — шесть человек, а также получивший подозрительную травму «в шутливой борьбе с партнером в гостинице» по ходу турнира защитник Тайсон Барри.

Из чемпионской команды, ставшей первой в прошлом мае в Москве, на сомнительного качества лед на арене в Кельне выйдут пятеро, в том числе нападающие Райан О'Райлли и Мэтт Дюшен. У этой пары в активе золотые медали с двух последних турниров. На сентябрьском Кубке мира за сборную Канады выступало четверо, еще столько же — за сборную молодых звезд Северной Америки. Глубина состава, десяток лидеров своих клубов и уверенная с запасом, пусть и не без моментов расхлябанности игра на турнире — эти факторы позволяют считать сегодняшнего соперника как минимум на бумаге фаворитом и матча, и всего чемпионата мира.

КТО ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА ЭТОЙ СБОРНОЙ?

Для любой сборной и особенно канадцев со всеми их атакующими талантами видеть в роли надежды, лидера и опоры защитника оборонительного плана очень странно. Но это так. Марку-Эдуарду Власику в марте исполнилось 30 лет, он играл за сборную на Олимпиаде в Сочи и на Кубке мира в Торонто.

Его умение клещом вцепиться в ведущих нападающих соперника, не дать им развернуться за счет прекрасного катания, великолепного понимания игры и хорошей работы клюшкой очень высоко ценится в НХЛ. Для Власика это третий чемпионат мира и возможность наконец взять золото. В 2009 году в швейцарском Берне ему досталось только серебро после поражения от сборной России в финале со счетом 1:2.

КОГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ РОССИИ?

Многих, но прежде всего нападающего Митча Марнера. Ему перед турниром исполнилось только 20, но этот сезон у правого крайнего нападающего «Торонто» складывается блестяще. Если бы не явление народу двух будущих супергероев — американского одноклубника Остона Мэттьюса и финна Патрика Лайне из «Виннипега», то Марнер был бы главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Но и без этого 65 очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф, а также заслуженное сравнение с Патриком Кейном говорят сами за себя. Хитрец, технарь с великолепными руками и оригинальной обводкой, прекрасно владеющий коньками — таковы краткие характеристики субтильного правого крайнего. На большом льду эти качества ценнее вдвойне. В равных составах Марнер выходит у канадцев в третьем-четвертом звеньях и смертельно опасен в первую очередь при действиях в большинстве.

У КАНАДЦЕВ ТОЛЬКО ИГРОКИ НХЛ?

Нет, есть исключение, и приятное для нас и особенно болельщиков магнитогорского «Металлурга». Ведь речь идет о 36-летнем защитнике уральского клуба Крисе Ли, пожалуй, сильнейшем представителе своего амплуа в КХЛ на протяжении последних четырех сезонов. Правда, на чемпионате мира он играет не так много и при этом нередко ошибается. Тренерам россиян это обязательно надо учесть.

А КТО ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КАНАДЫ?

Джон Купер считается едва ли не сильнейшим тренером новой волны в НХЛ, всего два года назад он выводил «Тампу» в финал Кубка Стэнли. При нем эта команда показывает скоростной, атакующий хоккей, от которого ловишь восторг. Под его руководством играют сразу три хоккеиста из нынешнего сборной России — вратарь Василевский, нападающие Кучеров и Наместников. В этом сезоне до плей-офф «Молнии» не дотянули самую малость, уступив в концовке восьмую строчку на Востоке «Торонто».

Свою пошатнувшуюся репутацию в национальной команде Купер восстанавливает с трудом. Далеко не все звездные нападающие действуют на своем уровне. Канадцы умудрились проиграть в группе швейцарцам (2:3ОТ), ведя в начале третьего периода 2:0, и не без труда справились с французами (3:2). Зато большинство и меньшинство у команды великолепное. Ранее на международном уровне он работал совсем немного — на мемориале Ивана Глинки в качестве ассистента юниорской сборной США десять лет назад. В прошлом сентябре на Кубке мира он в той же роли находился в штабе команды Северной Америки. Тогда в группе она проиграла россиянам в драматичном матче 3:4.

ЕСТЬ ЛИ У КАНАДЫ СЛАБОЕ МЕСТО?

Есть. Вратарь Кэлвин Пикар в свои 25 лет не более, чем заурядный игрок худшей команды НХЛ нынешнего сезона «Колорадо». Он провел пару матчей на чемпионате мира год назад, где сидел вторым за ветераном Майком Смитом. На нынешнем турнире Пикар за исключением пары-тройки моментов играл безупречно, но с атакой калибра сборной России еще не сталкивался.

Наивно полагать, что он позволит легко забивать в свои ворота только при виде Кучерова, Панарина и Ко. Но на фоне остальных линий канадской команды, кажущихся монолитными, именно последний рубеж кажется уязвимым.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.