Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных держав

Любой хоккейный матч между сборными России и Канады является событием независимо от статуса турнира и его стадии. Для главных хоккейных держав мира невыход в финал будет сродни провалу, — в последние годы канадцы всегда на чемпионаты мира приезжают с максимальными задачами, хотя так было далеко не всегда.

Статистические данные говорят, что сборные СССР/России опережают канадцев по числу титулов на чемпионатах мира (27 против 26), однако олимпийские хоккейные турниры канадцы выигрывали чаще (9 против 8). Сборные СНГ и России и Канады на различных турнирах встречались 41 раз, у россиян — 20 побед против 13, сборная СССР сыграла против канадцев 58 раз и одержала 48 побед при семи поражениях! Однако сухие цифры не отражают реального положения дел, учитывая, что канадцы почти всегда играли не в сильнейших составах.

В 50-е годы прошлого века советский хоккей, едва появившись в Европе, стал доминировать. Сборная СССР дебютировала на чемпионате мира в 1954 году в Швеции, и к тому времени канадцы уже имели в своем активе 15 золотых медалей на мировых первенствах, — и это при том, что на эти турниры приезжали далеко не сильнейшие игроки страны кленового листа. Так, 63 года назад на чемпионате мира Канаду представляла полулюбительская команда из Торонто «Ист-Йорк Линдхерстс» — и наверняка бы увезла на родину очередной трофей, если бы не советская сборная, ведомая великим Всеволодом Бобровым.

В те годы чемпионаты мира проводились по круговой системе, и сборная СССР лишь раз сыграла вничью — с хозяевами. Канадцев в заключительном матче турнира с советской командой устраивала и ничья, но сборная СССР разгромила соперника со счетом 7:2. Исторический матч состоялся 7 марта 1954 года, а первую шайбу в ворота канадцев забросил Алексей Гурышев.

Дебют получился ошеломляющим, хотя через год в ФРГ канадцы взяли реванш, победив советскую сборную — 5:0. В 1956 году в итальянской Кортине-д’Ампеццо состоялся первый матч сборных СССР и Канады в рамках олимпийского турнира. В финальной группе сборная СССР победила со счетом 2:0.

«Не те» канадцы

9 марта 1958 года сборная Канады, наконец, сумела победить советскую команду — на чемпионате мира в Норвегии (4:2). Для сборной СССР наступает непростой период — следующие золотые медали она выиграет лишь через пять лет, а канадцы за это время доведут количество своих титулов до 19. Однако с 1963 по 1971 год советская команда выиграет девять чемпионатов мира подряд (два титула — в рамках Олимпийских игр), и Канада окончательно перестанет считаться однозначно сильнейшей хоккейной державой.

Разговоры о том, что сборная СССР побеждает «не тех» канадцев, пошли еще в 1954 году и имели под собой основания. Советские тренеры имели возможность приглашать в команду всех сильнейших мастеров, лучшие же канадцы играли в своих профессиональных лигах и на чемпионаты мира в Европу не ездили. В Канаде прекрасно понимали, что матчи в сильнейшем составе с командой СССР будут иметь коммерческий успех, к тому же никто и представить не мог, что канадцы могут проиграть.

И в 1972 году состоялась легендарная Суперсерия между командой канадских игроков НХЛ и сборной СССР, где первые четыре матча прошли за океаном, а еще четыре — в Москве. Формально Канаду представляла не национальная сборная, потому в статистические выкладки эти встречи не попали. Первая игра прошла 2 сентября в Монреале, и именно в этот день североамериканская общественность была вынуждена признать: русские не просто умеют играть в хоккей не хуже канадцев. Они могут играть лучше канадцев!

Родоначальники хоккея были разгромлены со счетом 7:3, хотя все начиналось печально для гостей: к седьмой минуте 20-летний Владислав Третьяк пропустил дважды. Однако затем советская команда, которой руководил Бобров, справилась с волнением и стала методично забивать голы в ворота хозяев.

Хотя вторую игру в Торонто хозяева выиграли со счетом 4:1, на родину советская команда отправилась, ведя в серии 2−1 при одной ничьей. Однако в Москве канадцы перехватили инициативу, сумев выиграть три последних матча и всю серию. Решающий гол за 34 секунды до конца восьмой игры забил Пол Хендерсон.

НХЛ едет на чемпионаты мира… и проигрывает

Суперсерия 1972 года не просто познакомила прекрасно разбирающегося в хоккее канадского зрителя с советскими игроками, она заставила канадцев полюбить их. Непробиваемый Третьяк, скоростной технарь Валерий Харламов, за которым канадцы угнаться не могли, мощный Александр Якушев, мастер игры на пятачке Борис Михайлов — эти и другие советские игроки стали суперпопулярными в Канаде и, позволяй политическая ситуация, получили бы звездные контракты в Национальной хоккейной лиге.

Хоккейный мир перестал быть прежним — канадцы увидели, что их любимая игра может быть совсем другой, нежели привыкли зрители в Северной Америке. К тому же в 1970−76 гг. канадская федерация из-за разногласий с ИИХФ не посылала свои команды на чемпионаты мира и Олимпиады, однако в 1977 году в Австрии состоялось историческое событие — канадцы не только вернулись на мировое первенство, но и привезли профессионалов — игроков из клубов НХЛ, к тому времени завершивших сезон. Но «кленовые листья» потерпели фиаско, заняв лишь четвертое место. Сборной СССР канадцы проиграли со счетом 1:11, а в финальном турнире — 1:8!

Усиление канадской команды игроками из НХЛ долгое время не приносило пользы, к тому же европейские соперники так прибавили, что приезжавшие в Европу скорее расслабиться после тяжелого сезона канадцы стали на чемпионатах мира неконкурентоспособны. 9:2, 8:2, 9:1 — такие разгромы канадцев советскими хоккеистами уже перестали удивлять. А канадская серия без титулов на чемпионатах мира в итоге продлилась с 1961 по 1994 год!

Однако в Канаде чемпионаты мира и Олимпиады все еще не считали главными турнирами, хотя встреч с советскими хоккеистами не избегали. В 1974 году состоялась вторая Суперсерия — против сборной СССР выступила уже команда Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) — другой профессиональной североамериканской лиги, составлявшей в те времена конкуренцию НХЛ. Звездами ВХЛ были Бобби Халл и Горди Хоу, которому было уже 46 лет, однако в целом эта лига была слабее, и серию выиграла команда СССР, одержав четыре победы при всего одном поражении.

Триумфальный 1981-й

Впоследствии команда СССР провела с десяток различных серий уже с клубами НХЛ, тогда как организаторы матчей сборных расширили формат, проведя в 1976 году первый Кубок Канады, куда пригласили также команды США, Чехословакии, Швеции и Финляндии. В СССР к новому турниру отнеслись настороженно, и в Канаду отправилась вторая команда страны под руководством Виктора Тихонова, который тогда возглавлял рижское «Динамо». Подопечные Тихонова проиграли на предварительной стадии канадцам со счетом 1:3 и не сумели попасть в финал, хотя хозяева мечтали встретиться там именно с советской сборной, а не чехословаками, которых в итоге дважды победили.

Однако через пять лет в Канаду приехала уже самая что ни на есть боевая сборная СССР, где Тихонов тогда был не приглашенным на один турнир перспективным специалистом из Риги, а тренером, начинавшим создавать великую «Красную машину». Кубок Канады 1981 года стал настоящим триумфом — хотя на предварительной стадии сборная СССР проиграла в Монреале хозяевам со счетом 3:7, в финале был взят впечатляющий реванш — 8:1.

Этот матч состоялся 13 сентября 1981 года в Монреале и признается многими специалистами как лучший в истории отечественного хоккея. Это уже было настоящее унижение канадской сборной, не сравнимое с разгромами на чемпионатах мира. Омрачила триумф лишь гибель в автокатастрофе на родине Харламова, которого Тихонов в Канаду не взял.

В СССР олимпийское золото ценилось выше, чем победа на коммерческом Кубке Канады, однако именно 35 лет назад в Монреале отечественная команда одержала свою последнюю победу на турнире с участием всех сильнейших хоккеистов мира. Больше ни Кубок Канады (затем — Кубок мира) ни Олимпийские игры с игроками из НХЛ сборным СССР и России выиграть не удалось.

На Кубке Канады 1984 года сборная СССР победила хозяев на предварительной стадии, однако затем уступила в полуфинале. А в 1987 году сборные СССР и Канады провели целую серию из трех матчей финала, которые также вошли в сокровищницу мирового хоккея. Все три матча завершились со счетом 6:5, однако хозяева выиграли дважды. Великое поколение канадцев во главе с Уэйном Гретцки и Марио Лемье оказалось чуть сильнее «Красной машины» Тихонова.

Последнее олимпийское золото забрали у Канады

Новая история отечественного хоккея началась в 1992 году, когда на Олимпиаду во французский Альбервиль приехала Объединенная команда — страны под названием СССР уже не существовало, но хоккейная школа осталась. Тихонов потерял всех лидеров, уехавших за океан, однако молодая команда сумела завоевать олимпийское золото — последнее для отечественного хоккея. В финале сборная СНГ победила канадцев — 3:1, оказавшись сильнее и в групповом турнире — 5:4.

В 1993 году сборная России выиграла свой дебютный чемпионат мира под руководством Бориса Михайлова, в полуфинале сметя канадскую команду — 7:4, хотя в их составе блистал 20-летний Эрик Линдрос, забросивший на турнире 11 шайб. Однако следующего успеха сборной России пришлось ждать 15 лет, в течение которых канадцы выиграли четыре титула.

Особняком же стояли турниры, где команды выступали сильнейшими составами, учитывая, что в 1990—2000-е годы все лучшие российские хоккеисты выступали в НХЛ. В 1996 году канадцы победили в групповом раунде Кубка мира — 5:3, в 2004-м — 3:1. Реванш был взят в 2006 году на Олимпиаде в итальянском Турине, когда состоялась первая встреча канадской и российской команд после того, как в 1998-м на Игры стали приезжать хоккеисты из НХЛ. В четвертьфинале 11 лет назад сборная России победила — 2:0, когда отличились 20-летний Александр Овечкин и Алексей Ковалев, а голкипер Евгений Набоков парировал все 27 бросков.

На Играх 2010 года в Ванкувере сборная Канады нанесла российской болезненное поражение в ¼ финала — 7:3. Как и матчи 1972 года, эта встреча стала во многом переломной — стало очевидно, что в сильнейших составах канадцев российские хоккеисты, пусть и имели нескольких звезд НХЛ, победить уже не в состоянии. На Играх в Сочи сборным Канады и России встретиться было не суждено (канадцы вновь выиграли олимпийское золото), а на Кубке мира в сентябре 2016 года в Торонто хозяева выиграли в полуфинале — 5:3. И преимущество в классе в целом вновь было очень заметным.

Канадцы переломили ситуацию

На чемпионатах мира давнее противостояние отечественного и канадского хоккея с новой силой возобновилось в 2008 году, когда на первом в истории чемпионате мира, прошедшем в Канаде, дружина Вячеслава Быкова в финале победила хозяев со счетом 5:4 в овертайме, а через год вновь взяла верх в решающем матче в швейцарском Берне — 2:1. Канадцев настолько выбили из колеи эти два поражения, что на пяти последующих чемпионатах мира «кленовые листья» проигрывали в ¼ финала.