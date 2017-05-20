Не затрясутся ли коленки? 10 игроков сборной впервые сыграют с Канадой

Сегодня сборная России сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2017 года. Для нынешнего тренерского штаба российской команды это будет четвёртая встреча с канадцами, а все три предыдущих — финал ЧМ-2015 (1:6), матч на Кубке мира 2016 года (3:5) и контрольная игра перед этим турниром (2:3 ОТ) — были проиграны. Из нынешнего состава россиян далеко не все могут похвастать богатым опытом противостояний с родоначальниками хоккея на взрослом уровне. Молодёжные и юниорские чемпионаты мира в расчёт не берём.

Вратари

Общее количество игр: 0.

Андрей Василевский: 0.

Илья Сорокин: 0.

Игорь Шестёркин: 0.

В последнее время в сборную постоянно вызывали Сергея Бобровского, который и играл в трёх последних матчах с канадцами. Нынешняя же вратарская линия слишком молода и в подобном виде предстала в национальной команде впервые. У Василевского, Сорокина и Шестёркина ни одного матча с Канадой на взрослом уровне на троих. Так что в данном случае об опыте игры с извечным соперником говорить не приходится. Встречу 20 мая начнёт Андрей Василевский. Пожелаем ему удачной игры.

Защитники

Общее количество игр: 5.

Виктор Антипин: 1.

Антон Белов: 1.

Владислав Гавриков: 0.

Артём Зуб: 0.

Богдан Киселевич: 0.

Андрей Миронов: 1.

Дмитрий Орлов: 2.

Иван Проворов: 0.

У защитников ни разу не играли с Канадой Гавриков, Зуб, Киселевич и Проворов. Антипин был свидетелем разгрома команды Олега Знарка в Праге в 2015 году. Там же в защите играли Миронов и Белов. Наиболее опытным среди нынешних игроков обороны является хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Он впервые встретится с Канадой на большой площадке, а вот на маленьких пробовал свои силы дважды — в Питтсбурге и Торонто. Будем надеяться, что тренерский штаб найдёт нужные слова для ребят, чтобы у них не начался мандраж.

Нападающие

Общее количество игр: 16.

Сергей Андронов: 0.

Александр Барабанов: 0.

Никита Гусев: 0.

Евгений Дадонов: 3.

Евгений Кузнецов: 2.

Никита Кучеров: 2.

Владислав Наместников: 1.

Валерий Ничушкин: 0.

Артемий Панарин: 3.

Сергей Плотников: 1.

Иван Телегин: 2.

Владимир Ткачёв: 0.

Вадим Шипачёв: 2.

Лучшая ситуация с нападающими. Сразу двое из них — Евгений Дадонов и Артемий Панарин — трижды встречались с Канадой на высочайшем уровне. Панарин забивал Канаде на Кубке мира, а также в выставочном матче перед ним, вдобавок ассистировав первому голу Овечкина в большинстве. Телегин не играл на чешском чемпионате мира, зато матчи в Северной Америке стали его звёздным часом. Этого хоккеиста очень любит Олег Знарок, предпочитая ставить его на меньшинство. Иван — идеальный вариант для «убийства» штрафного времени.

Наместников сыграл в Торонто вместо травмировавшегося Павла Дацюка, а Кучеров и Кузнецов по разу огорчили Кэри Прайса. Значит и Кэлвин Пикар должен оказаться по силам. Шипачёв ассистировал Панарину в его голе на Кубке мира, в активе Дадонова две голевые передачи в двух встречах на североамериканских площадках. Плотников, нынче предпочитающий силовой хоккей, выступал в Праге на большой площадке. На них поймать соперника на силовой приём не так просто, но Сергей может заступиться за партнёра в любом эпизоде. Андронов, Барабанов, Гусев, Ничушкин и Ткачёв впервые выйдут на лёд против канадцев.