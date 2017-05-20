Не затрясутся ли коленки? 10 игроков сборной впервые сыграют с Канадой

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
16:15 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20:15 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29807241/
20 мая 2017, 9:37 | Чемпионат.com

Не затрясутся ли коленки? 10 игроков сборной впервые сыграют с Канадой

Дадонов и Панарин — самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры.

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Сегодня сборная России сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2017 года. Для нынешнего тренерского штаба российской команды это будет четвёртая встреча с канадцами, а все три предыдущих — финал ЧМ-2015 (1:6), матч на Кубке мира 2016 года (3:5) и контрольная игра перед этим турниром (2:3 ОТ) — были проиграны. Из нынешнего состава россиян далеко не все могут похвастать богатым опытом противостояний с родоначальниками хоккея на взрослом уровне. Молодёжные и юниорские чемпионаты мира в расчёт не берём.

Вратари

Общее количество игр: 0.

Андрей Василевский: 0.

Илья Сорокин: 0.

Игорь Шестёркин: 0.

В последнее время в сборную постоянно вызывали Сергея Бобровского, который и играл в трёх последних матчах с канадцами. Нынешняя же вратарская линия слишком молода и в подобном виде предстала в национальной команде впервые. У Василевского, Сорокина и Шестёркина ни одного матча с Канадой на взрослом уровне на троих. Так что в данном случае об опыте игры с извечным соперником говорить не приходится. Встречу 20 мая начнёт Андрей Василевский. Пожелаем ему удачной игры.

Защитники

Общее количество игр: 5.

Виктор Антипин: 1.

Антон Белов: 1.

Владислав Гавриков: 0.

Артём Зуб: 0.

Богдан Киселевич: 0.

Андрей Миронов: 1.

Дмитрий Орлов: 2.

Иван Проворов: 0.

У защитников ни разу не играли с Канадой Гавриков, Зуб, Киселевич и Проворов. Антипин был свидетелем разгрома команды Олега Знарка в Праге в 2015 году. Там же в защите играли Миронов и Белов. Наиболее опытным среди нынешних игроков обороны является хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Он впервые встретится с Канадой на большой площадке, а вот на маленьких пробовал свои силы дважды — в Питтсбурге и Торонто. Будем надеяться, что тренерский штаб найдёт нужные слова для ребят, чтобы у них не начался мандраж.

Нападающие

Общее количество игр: 16.

Сергей Андронов: 0.

Александр Барабанов: 0.

Никита Гусев: 0.

Евгений Дадонов: 3.

Евгений Кузнецов: 2.

Никита Кучеров: 2.

Владислав Наместников: 1.

Валерий Ничушкин: 0.

Артемий Панарин: 3.

Сергей Плотников: 1.

Иван Телегин: 2.

Владимир Ткачёв: 0.

Вадим Шипачёв: 2.

Лучшая ситуация с нападающими. Сразу двое из них — Евгений Дадонов и Артемий Панарин — трижды встречались с Канадой на высочайшем уровне. Панарин забивал Канаде на Кубке мира, а также в выставочном матче перед ним, вдобавок ассистировав первому голу Овечкина в большинстве. Телегин не играл на чешском чемпионате мира, зато матчи в Северной Америке стали его звёздным часом. Этого хоккеиста очень любит Олег Знарок, предпочитая ставить его на меньшинство. Иван — идеальный вариант для «убийства» штрафного времени.

Наместников сыграл в Торонто вместо травмировавшегося Павла Дацюка, а Кучеров и Кузнецов по разу огорчили Кэри Прайса. Значит и Кэлвин Пикар должен оказаться по силам. Шипачёв ассистировал Панарину в его голе на Кубке мира, в активе Дадонова две голевые передачи в двух встречах на североамериканских площадках. Плотников, нынче предпочитающий силовой хоккей, выступал в Праге на большой площадке. На них поймать соперника на силовой приём не так просто, но Сергей может заступиться за партнёра в любом эпизоде. Андронов, Барабанов, Гусев, Ничушкин и Ткачёв впервые выйдут на лёд против канадцев.

© Ньюстюб
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