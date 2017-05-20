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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
16:15 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20:15 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29807067/
20 мая 2017, 9:02 | Чемпионат.com

Селянне: Я 15 лет ждал Кубок Стэнли — Овечкин тоже реализует свою мечту

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне — о полуфиналах ЧМ-2017, решении НХЛ не ехать на Олимпиаду в Корею и позиции Александра Овечкина.

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© Reuters

19 мая в Кёльне прошёл конгресс ИИХФ, на котором состоялось голосование за место проведения турнира в 2021 году. Было решено, что через четыре года мировое первенство пройдёт в Риге и Минске. А чемпионат мира 2022 года пройдёт в Финляндии. В составе финской делегации на конгресс прибыл легендарный нападающий Теему Селянне. После заседания хоккеист пообщался с журналистами.

«Фаворита в матче Канада — Россия нет»

— Какие впечатления от выступления сборной Финляндии на этом турнире?

— Нынешняя сборная Финляндии в четвертьфинале с США немного меня удивила. Особенно вспоминая, как она начинала чемпионат мира. Но куда больше удивили американцы, которые в четвертьфинале не были на себя похожи. Почему так произошло, мне трудно понять. А финны сыграли солидно и умно.

— Какие ожидания от полуфинала со Швецией?

— Матч Финляндия — Швеция — хоккейная классика. Для нас это особенная игра, с большим уважением отношусь к этому сопернику. У Швеции на этом чемпионате мира огромное количество игроков НХЛ, они фавориты в этой встрече. Мы видели матч Канада — Германия. Канадцам было далеко не легко в четвертьфинале. Чей день будет — тот и выиграет. Никто не знает заранее, кто выиграет.

— А что скажете о битве Россия — Канада?

— Полуфинал Россия — Канада также будет невероятно захватывающим, все хотят играть в финале. Не представляю, кто выиграет. Это хоккей, никогда не знаешь, что будет. Фаворита нет. Но Канада на протяжении последних лет подтверждает статус сильнейшей. Однако одна игра… Всё может быть.

— Почему многие игроки НХЛ не приехали в этом году в сборную Финляндии на чемпионат мира?

— У всех разные причины. Кто-то травмирован. Сезон ведь был очень длинный — Кубок мира, регулярный чемпионат… Я понимаю игроков, которые отказались ехать на чемпионат мира. Если ты не готов на сто процентов, то не стоит занимать место в заявке того, кто хочет поехать.

«Разочарован решением НХЛ по Олимпиаде и согласен с Овечкиным»

— Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Это хорошая идея для хоккея?

— Я очень разочарован решением НХЛ. У меня была возможность сыграть на шести Олимпиадах, я понимаю, что этот турнир очень важен для всех игроков. Юные хоккеисты с детства мечтают об Играх. И теперь они не сыграют… Я не очень понимаю позицию: «Мы не едем в Корею, но примем участие в Олимпиаде в Пекине». Нужно решить: «Либо вы играете, либо нет».

— Как вы думаете, отпустят ли клубы НХЛ некоторых игроков в Корею?

— Нет, конечно. Я уверен, что НХЛ никого персонально на Олимпиаду не отпустит. Они могут поехать, но не смогут вернуться (улыбается).

— Александра Овечкин сказал, что, несмотря на решение НХЛ, поедет на Олимпиаду. Верите, что он сможет так поступить?

— Я не верю в это. Уважаю позицию Овечкина. Он прямо заявил, что хочет поехать. Я полностью поддерживаю его. Заслал «месседж» лиге. Но я всё равно не верю, что это поможет. Он может поехать сам, но тогда уже не вернётся. А у него всё-таки в мечтах — кубок Стэнли. На самом деле, я всё ещё верю в чудо. В то, что что-то произойдёт, и НХЛ будет в Корее.

— Вы долгое время не могли выиграть кубок Стэнли. Что бы вы могли посоветовать Овечкину?

— Да, я тоже долго добирался до кубка Стэнли. Могу посоветовать ему набраться терпения. Люди даже не представляют и не понимают, насколько сложно выиграть кубок. Я 15 лет ждал, чтобы просто получить шанс. У него проблема похожая. У Алекса хорошая команда, Овечкину просто надо работать над собой. Только опыт поможет. Думаю, он свою мечту всё равно реализует. Он этого заслуживает.
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