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19 мая в Кёльне прошёл конгресс ИИХФ, на котором состоялось голосование за место проведения турнира в 2021 году. Было решено, что через четыре года мировое первенство пройдёт в Риге и Минске. А чемпионат мира 2022 года пройдёт в Финляндии. В составе финской делегации на конгресс прибыл легендарный нападающий Теему Селянне. После заседания хоккеист пообщался с журналистами.

«Фаворита в матче Канада — Россия нет»

— Какие впечатления от выступления сборной Финляндии на этом турнире?

— Нынешняя сборная Финляндии в четвертьфинале с США немного меня удивила. Особенно вспоминая, как она начинала чемпионат мира. Но куда больше удивили американцы, которые в четвертьфинале не были на себя похожи. Почему так произошло, мне трудно понять. А финны сыграли солидно и умно.

— Какие ожидания от полуфинала со Швецией?

— Матч Финляндия — Швеция — хоккейная классика. Для нас это особенная игра, с большим уважением отношусь к этому сопернику. У Швеции на этом чемпионате мира огромное количество игроков НХЛ, они фавориты в этой встрече. Мы видели матч Канада — Германия. Канадцам было далеко не легко в четвертьфинале. Чей день будет — тот и выиграет. Никто не знает заранее, кто выиграет.

— А что скажете о битве Россия — Канада?

— Полуфинал Россия — Канада также будет невероятно захватывающим, все хотят играть в финале. Не представляю, кто выиграет. Это хоккей, никогда не знаешь, что будет. Фаворита нет. Но Канада на протяжении последних лет подтверждает статус сильнейшей. Однако одна игра… Всё может быть.

— Почему многие игроки НХЛ не приехали в этом году в сборную Финляндии на чемпионат мира?

— У всех разные причины. Кто-то травмирован. Сезон ведь был очень длинный — Кубок мира, регулярный чемпионат… Я понимаю игроков, которые отказались ехать на чемпионат мира. Если ты не готов на сто процентов, то не стоит занимать место в заявке того, кто хочет поехать.

«Разочарован решением НХЛ по Олимпиаде и согласен с Овечкиным»

— Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Это хорошая идея для хоккея?

— Я очень разочарован решением НХЛ. У меня была возможность сыграть на шести Олимпиадах, я понимаю, что этот турнир очень важен для всех игроков. Юные хоккеисты с детства мечтают об Играх. И теперь они не сыграют… Я не очень понимаю позицию: «Мы не едем в Корею, но примем участие в Олимпиаде в Пекине». Нужно решить: «Либо вы играете, либо нет».

— Как вы думаете, отпустят ли клубы НХЛ некоторых игроков в Корею?

— Нет, конечно. Я уверен, что НХЛ никого персонально на Олимпиаду не отпустит. Они могут поехать, но не смогут вернуться (улыбается).

— Александра Овечкин сказал, что, несмотря на решение НХЛ, поедет на Олимпиаду. Верите, что он сможет так поступить?

— Я не верю в это. Уважаю позицию Овечкина. Он прямо заявил, что хочет поехать. Я полностью поддерживаю его. Заслал «месседж» лиге. Но я всё равно не верю, что это поможет. Он может поехать сам, но тогда уже не вернётся. А у него всё-таки в мечтах — кубок Стэнли. На самом деле, я всё ещё верю в чудо. В то, что что-то произойдёт, и НХЛ будет в Корее.

— Вы долгое время не могли выиграть кубок Стэнли. Что бы вы могли посоветовать Овечкину?

— Да, я тоже долго добирался до кубка Стэнли. Могу посоветовать ему набраться терпения. Люди даже не представляют и не понимают, насколько сложно выиграть кубок. Я 15 лет ждал, чтобы просто получить шанс. У него проблема похожая. У Алекса хорошая команда, Овечкину просто надо работать над собой. Только опыт поможет. Думаю, он свою мечту всё равно реализует. Он этого заслуживает.