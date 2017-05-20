Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Канада - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
1/4 финала
18.05 завершен США 0
Финляндия 2
тв
1/4 финала
18.05 завершен Швейцария 1
Швеция 3
тв
1/4 финала
18.05 завершен Канада 2
Германия 1
1/2 финала
16:15 не начался Канада
Россия
1/2 финала
20:15 не начался Швеция
Финляндия
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29806190/
20 мая 2017, 0:53 | ТАСС

Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборные России и Канады сыграют в субботу в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Канадцы выиграли два предыдущих мировых первенства, а также сентябрьский Кубок мира в Торонто, однако на нынешнем турнире российская команда в целом выглядит предпочтительнее.

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© ИТАР-ТАСС

Уступив в заключительном матче групповой стадии сборной США (3:5), российская команда не сумела избежать встречи с канадцами уже в полуфинале. Хотя поездка в Париж на четвертьфинал с чехами завершилась для сборной Олега Знарка благополучно (3:0), встретиться с родоначальниками хоккея пришлось уже на пути к финалу. Год назад на домашнем чемпионате мира команда Знарка не сумела преодолеть эту стадию, проиграв финнам со счетом 1:3. В полуфинале состоялась и последняя встреча сборной России — на сентябрьском Кубке мира, где канадская сборная победила со счетом 5:3.

На нынешнем чемпионате мира сборные России и Канады сильнейшими составами не представлены. Оба фаворита турнира успели потерпеть по одному поражению — канадцы на групповой стадии неожиданно со счетом 2:3 уступили швейцарцам. В отличие от двух предыдущих чемпионатов мира, завершившихся победой «кленовых листьев», нынешняя команда не выглядит столь мощной, хотя и обладает целой группой классных игроков. Форвард российской команды Евгений Кузнецов даже подметил, что оборона канадцев действует не так жестко, как обычно.

В составе нынешней сборной Канады — олимпийские чемпионы Сочи защитник Марк-Эдуар Власич и нападающий Мэтт Дюшен, которые вместе с форвардами Райаном О’Райлли и Клодом Жиру стали обладателями Кубка мира. 10 канадцев в разные годы становились чемпионами мира (в составе россиян — семь таких игроков), причем Дюшен и О’Райлли — по два раза. Но на этом турнире лидерами нападения стали их молодые партнеры — 21-летние Натан Маккиннон из «Колорадо» и Брэйден Пойнт из «Тампы-Бэй», а также 20-летний Митчелл Марнер из «Торонто».

Главным тренером сборной Канады является 49-летний Джон Купер, возглавляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступают лидеры сборной России — голкипер Андрей Василевский и лучший снайпер (6 шайб) Никита Кучеров, а также форвард Владислав Наместников.

Лучшие во всем

Сборные России и Канады на нынешнем чемпионате мира лучше других играют в обороне. В восьми матчах команда Знарка пропустила лишь 10 шайб, канадцы — 11. Да и забрасывала российская сборная больше — 38 против 34.

Свой четвертьфинал сборная Канады провела в Кельне, со счетом 2:1 переиграв команду Германии. Канадцы имели громадное преимущество, но шансы на успех хозяевам сохранял до последних секунд голкипер Филипп Грубауэр, отразивший 48 бросков.

От вратарей будет зависеть многое и в полуфинале: Андрей Василевский и его канадский коллега Кэлвин Пикар из «Колорадо» лидируют на турнире по проценту отраженных бросков.

Важным компонентом на нынешнем чемпионате, где доминирующего хоккея пока никто не показывает, станет игра в большинстве, но и здесь сборные России и Канады заметно опережают всех. Причем российская сборная имеет гроссмейстерский показатель — более 50 процентов реализованного большинства. Тогда как по игре в меньшинстве сборные России и Канады уступают здесь лишь шведам.

Давние соперники

Противостояние отечественного и канадского хоккея возобновилось в 2008 году, когда на первом в истории чемпионате мира, прошедшем в Канаде, дружина Вячеслава Быкова в финале победила хозяев со счетом 5:4 в овертайме, а через год вновь взяла верх в решающем матче в швейцарском Берне — 2:1. Канадцев настолько выбили из колеи эти два поражения, что на пяти последовавших чемпионатах мира «кленовые листья» проигрывали в ¼ финала.

Ровно семь лет назад, 20 мая 2010 года, на «Ланксесс- Арене» в Кельне сборная России победила канадцев со счетом 5:2, причем одну из шайб за 14 секунд до сирены (гол уже ничего не решал) забросил Мэтт Дюшен. В составе нынешней сборной России из участников матча семилетней давности не осталось никого. Играл на чемпионате мира 2010 года Сергей Мозякин, однако в состав на четвертьфинал не попал. Тогда как голкипер сборной Канады Чед Джонсон, который сейчас является напарником Пикара, семь лет назад остался на скамейке — в воротах у канадцев играл Крис Мэйсон.

Через год в Братиславе сборная России победила канадцев уже со счетом 2:1, а следующей встречи давних соперников пришлось ждать до 2015 года. Канадцы спустя шесть лет сумели-таки добраться до финала, где вновь встретились со сборной России — на тот момент действующим чемпионом мира. Однако на чемпионате мира в Чехии выступала одна из сильнейших канадских команд в истории мировых первенств — во главе с Сидни Кросби. Борьбы в финале не получилось — канадцы разгромили команду Знарка со счетом 6:1.

Предстоящий матч на «Ланксесс-Арене» Кельна пройдет в 16:15 мск. В 20:15 на лед выйдут сборные Швеции и Финляндии. Шведы почти полностью заполнили состав хоккеистами из Национальной хоккейной лиги, а джокером «Тре Крунур» стал один из сильнейших голкиперов мира, 35-летний Хенрик Лундквист, чей брат-близнец Йоэль — нападающий и капитан команды. В 2006 году Хенрик Лундквист выиграл Олимпиаду в Турине, а Йоэль — чемпионат мира, хотя на крупных турнирах они ранее вместе не играли.

Финская сборная очень неровно провела групповую стадию, заняв лишь четвертое место, однако в четвертьфинале достаточно неожиданно отправила домой молодую и резвую сборную США, которая перед этим красиво раскатала команду Знарка. Команда Суоми сыграла в привычный оборонительный хоккей, не предоставив соперникам серьезных шансов, да и здорово сыграл голкипер подмосковного «Витязя» Харри Сятери.

Решающие встречи чемпионата мира по хоккею также пройдут в Кельне — в воскресенье здесь состоятся матч за третье место (17:15 мск) и финал (21:45).
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