Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира

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Уступив в заключительном матче групповой стадии сборной США (3:5), российская команда не сумела избежать встречи с канадцами уже в полуфинале. Хотя поездка в Париж на четвертьфинал с чехами завершилась для сборной Олега Знарка благополучно (3:0), встретиться с родоначальниками хоккея пришлось уже на пути к финалу. Год назад на домашнем чемпионате мира команда Знарка не сумела преодолеть эту стадию, проиграв финнам со счетом 1:3. В полуфинале состоялась и последняя встреча сборной России — на сентябрьском Кубке мира, где канадская сборная победила со счетом 5:3.

На нынешнем чемпионате мира сборные России и Канады сильнейшими составами не представлены. Оба фаворита турнира успели потерпеть по одному поражению — канадцы на групповой стадии неожиданно со счетом 2:3 уступили швейцарцам. В отличие от двух предыдущих чемпионатов мира, завершившихся победой «кленовых листьев», нынешняя команда не выглядит столь мощной, хотя и обладает целой группой классных игроков. Форвард российской команды Евгений Кузнецов даже подметил, что оборона канадцев действует не так жестко, как обычно.

В составе нынешней сборной Канады — олимпийские чемпионы Сочи защитник Марк-Эдуар Власич и нападающий Мэтт Дюшен, которые вместе с форвардами Райаном О’Райлли и Клодом Жиру стали обладателями Кубка мира. 10 канадцев в разные годы становились чемпионами мира (в составе россиян — семь таких игроков), причем Дюшен и О’Райлли — по два раза. Но на этом турнире лидерами нападения стали их молодые партнеры — 21-летние Натан Маккиннон из «Колорадо» и Брэйден Пойнт из «Тампы-Бэй», а также 20-летний Митчелл Марнер из «Торонто».

Главным тренером сборной Канады является 49-летний Джон Купер, возглавляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который выступают лидеры сборной России — голкипер Андрей Василевский и лучший снайпер (6 шайб) Никита Кучеров, а также форвард Владислав Наместников.

Лучшие во всем

Сборные России и Канады на нынешнем чемпионате мира лучше других играют в обороне. В восьми матчах команда Знарка пропустила лишь 10 шайб, канадцы — 11. Да и забрасывала российская сборная больше — 38 против 34.

Свой четвертьфинал сборная Канады провела в Кельне, со счетом 2:1 переиграв команду Германии. Канадцы имели громадное преимущество, но шансы на успех хозяевам сохранял до последних секунд голкипер Филипп Грубауэр, отразивший 48 бросков.

От вратарей будет зависеть многое и в полуфинале: Андрей Василевский и его канадский коллега Кэлвин Пикар из «Колорадо» лидируют на турнире по проценту отраженных бросков.

Важным компонентом на нынешнем чемпионате, где доминирующего хоккея пока никто не показывает, станет игра в большинстве, но и здесь сборные России и Канады заметно опережают всех. Причем российская сборная имеет гроссмейстерский показатель — более 50 процентов реализованного большинства. Тогда как по игре в меньшинстве сборные России и Канады уступают здесь лишь шведам.

Давние соперники

Противостояние отечественного и канадского хоккея возобновилось в 2008 году, когда на первом в истории чемпионате мира, прошедшем в Канаде, дружина Вячеслава Быкова в финале победила хозяев со счетом 5:4 в овертайме, а через год вновь взяла верх в решающем матче в швейцарском Берне — 2:1. Канадцев настолько выбили из колеи эти два поражения, что на пяти последовавших чемпионатах мира «кленовые листья» проигрывали в ¼ финала.

Ровно семь лет назад, 20 мая 2010 года, на «Ланксесс- Арене» в Кельне сборная России победила канадцев со счетом 5:2, причем одну из шайб за 14 секунд до сирены (гол уже ничего не решал) забросил Мэтт Дюшен. В составе нынешней сборной России из участников матча семилетней давности не осталось никого. Играл на чемпионате мира 2010 года Сергей Мозякин, однако в состав на четвертьфинал не попал. Тогда как голкипер сборной Канады Чед Джонсон, который сейчас является напарником Пикара, семь лет назад остался на скамейке — в воротах у канадцев играл Крис Мэйсон.

Через год в Братиславе сборная России победила канадцев уже со счетом 2:1, а следующей встречи давних соперников пришлось ждать до 2015 года. Канадцы спустя шесть лет сумели-таки добраться до финала, где вновь встретились со сборной России — на тот момент действующим чемпионом мира. Однако на чемпионате мира в Чехии выступала одна из сильнейших канадских команд в истории мировых первенств — во главе с Сидни Кросби. Борьбы в финале не получилось — канадцы разгромили команду Знарка со счетом 6:1.

Предстоящий матч на «Ланксесс-Арене» Кельна пройдет в 16:15 мск. В 20:15 на лед выйдут сборные Швеции и Финляндии. Шведы почти полностью заполнили состав хоккеистами из Национальной хоккейной лиги, а джокером «Тре Крунур» стал один из сильнейших голкиперов мира, 35-летний Хенрик Лундквист, чей брат-близнец Йоэль — нападающий и капитан команды. В 2006 году Хенрик Лундквист выиграл Олимпиаду в Турине, а Йоэль — чемпионат мира, хотя на крупных турнирах они ранее вместе не играли.

Финская сборная очень неровно провела групповую стадию, заняв лишь четвертое место, однако в четвертьфинале достаточно неожиданно отправила домой молодую и резвую сборную США, которая перед этим красиво раскатала команду Знарка. Команда Суоми сыграла в привычный оборонительный хоккей, не предоставив соперникам серьезных шансов, да и здорово сыграл голкипер подмосковного «Витязя» Харри Сятери.

Решающие встречи чемпионата мира по хоккею также пройдут в Кельне — в воскресенье здесь состоятся матч за третье место (17:15 мск) и финал (21:45).