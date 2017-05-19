«В Праге Канада порвала Россию, но сейчас такого не будет»

ПАНАРИН БЛИЗОК К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ СУПЕРЗВЕЗДОЙ

— На ваш взгляд, эта Канада послабее будет, чем дрим-тим-2015?

— Да даже слабее, чем прошлогодняя. Там очень добротный был состав, Макдэвид приезжал. Причин тому много. Сезон был длинным из-за Кубка мира. Обычно желающих сыграть больше, но тут часть ребят устала. А в 2015 году и вовсе Кросби с Сегином приезжали, суперзвезды НХЛ. И это действительно, если рассматривать в перспективе чемпионатов мира, был самый настоящий дрим-тим.

Ну, а что касается России, то она, конечно, не смогла привезти парочку классных игроков, в том числе Овечкина, но все равно это потрясающая команда. Как мы видим по Панарину, кахаэловцы — ребята высокого уровня. Он не просто звезда, а близок к тому, чтобы стать суперзвездой. И на таком турнире он обязательно внесет серьезный вклад в успехи своей команды. А там еще и Кучеров, и не только он. Это будет самая серьезная проверка для Канады, причем с большим отрывом самая серьезная. Даже не сомневаюсь. Если вспоминать ЧМ в Праге, когда Канада буквально порвала Россию, так вот, здесь такого точно не случится (смеется). Даже если канадцы и выиграют, то однозначно не с таким преимуществом.

— Как в Канаде смотрят чемпионат мира? Все-таки Кубок Стэнли продолжается.

— В Канаде, конечно, чемпионат мира смотрят совсем не так, как в Европе. Этот турнир все равно вызывает интерес, но, так или иначе, находится в тени Кубка Стэнли. А в этом году еще и канадская команда продолжает играть, «Оттава», забирая часть зрителей. И разница во времени, понятно, тоже влияет. К сожалению, у нас еще и полуфинал ранний. Это наверняка повлияет на рейтинги. Правда, канадских болельщиков, как и российских, можно назвать крепкими орешками, «хардкорными» фанатами, и во сколько бы что ни происходило — они делают все, чтобы как-то поддержать свою команду. То есть я все равно ожидаю высокого интереса и хороших рейтингов. А если еще и удастся победить, то финал привлечет огромную аудиторию.

ШИПАЧЕВ ПОХОЖ НА ЛАРИОНОВА

— Следующий сезон — олимпийский, и КХЛ хотела бы сохранить как можно большее количество сильных игроков, однако же много россиян перебрались в НХЛ, тот же Шипачев, и он далеко не последний. Причем теряя в деньгах. Почему, как вы думаете?

— Это очень интересный момент. Но я бы сказал, что тут все индивидуально, они выбирают то место, где будет комфортно их семьям. Не буду врать, я, конечно, немного удивлен. Переходом того же Шипачева, например. С другой стороны, это интересная для него возможность — попробовать себя в команде, которая только появилась на карте НХЛ. При этом возможность играть за свою национальную команду — это тоже довольно значительный момент.

А на сегодняшний момент лига не едет на Олимпиаду. И я не думаю, что она изменит позицию, судя по тому, что я слышу от людей из организации. Но все же вероятность того, что НХЛ будет в Корее, существует. В том числе исходя из слов Овечкина, который готов ехать несмотря ни на что, и многие готовы последовать его примеру. Просто не озвучивают это публично. Что до денег, могут ли Шипачеву платить в районе 5,5 миллионов долларов в год?

— С учетом налогов в Северной Америке — даже, по сути, больше чистыми деньгами.

— Ну, в любом случае, как мы считаем, НХЛ — лучшая лига в мире. И российские хоккеисты думают так же.

— Как думаете, кто из российских хоккеистов станет следующей нашей суперзвездой? Капризов, Свечников? Шипачев?

— Шипачев похож на Ларионова. Это, наверное, самое близкое сравнение. Но суперзвездой? Надо посмотреть, как он будет выглядеть против лучших из лучших. И ему уже 30 лет. Правда, при этом нельзя не отметить, насколько он талантлив. А в плане хоккейного интеллекта — он вообще выдающийся хоккеист. Но что он в итоге покажет — вот это действительно интересно. На самом деле Россия постоянно взращивает суперзвезд. Другое дело, что к русским в НХЛ относятся с некоторой настороженностью.

Потому что генменеджеры не уверены, что смогут перевезти задрафтованного игрока за океан. Есть некоторые предубеждения, которые, впрочем, можно охарактеризовать словом «нонсенс». Это смехотворно, конечно, но в лиге еще есть несколько клубов, которые русских ребят даже не рассматривают, как потенциальное усиление. К большому сожалению, но это правда.

— Ну, некоторые русские ребята все равно не приезжают. Тот же Гусев.

— Есть, конечно, отдельные случаи, но за последние годы в этом плане все стало гораздо лучше. Еще не так давно едва ли не все клубы постоянно выражали сомнения по поводу русских. И говорили своим скаутам, что они должны быть на 200 процентов уверены, что тот или иной талант стоит условного потраченного пика на драфте. А то ведь мало ли — не приедет. Даже если приедет, скажем, через пять лет после драфта, это же влияет на долгосрочные планы. Но все течет, все меняется. К русским все больше и больше внимания. Правда, все равно недостаточно.

Возьмем, например, Джона Купера. Он просто хочет побеждать. Из какой страны будут игроки, с которыми он будет побеждать, никакого значения не имеет. У него есть привилегия каждый день видеть на льду Кучерова. Любой этого хотел бы. Кучеров делает эту команду значительно сильнее. И, если по правде, «Тампа» с ним может претендовать на Кубок Стэнли хоть каждый год. Если, конечно, не вмешиваются проблемы со здоровьем. К сожалению, у тренеров и генменеджеров разное видение ситуации, поэтому и встречаются нонсенсы.

ДАДОНОВЫМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ «ЧИКАГО»

— Дадонов к Шипачеву в «Вегас» собирается?

— Я знаю, что интерес к нему есть не только у «Вегаса». И вообще, так не бывает, чтобы интересовалась только одна команда. Там где одна — там и еще пять-шесть, просто эти варианты не просачиваются наружу. Взять чешского защитника Рутту — у него уже четыре контрактных предложения из НХЛ. Он здорово выглядел на этом ЧМ. Сколько конкретно предложений у условного Дадонова — порой это просто невозможно узнать, даже если ты инсайдер. Я слышал, что Дадоновым интересуется «Чикаго». И я не удивлюсь, если он там окажется.

Потому что там есть Стэн Боумэн и своеобразный стиль игры, подходящий и Дадонову, и тому же Панарину. У Панарина были предложения от всех 30 клубов лиги! Среди них были и «Торонто», и «Питтсбург», но он выбрал «Блэкхокс». Именно из-за стиля игры. Он ему подходил, да и партнеры подбирались солидные. Деньги в данном случае, возможно, даже второстепенны. Потому что ты получаешь шанс реализовать себя так, как тебе хочется. И побеждать. «Чикаго» в этом смысле очень популярен на рынке.

— Как думаете, где в итоге окажется Ковальчук? Ясно, что не в Нью-Джерси.

— Определенно. Ковальчук — по-прежнему талант мирового уровня. Уровень его мастерства и технической оснащенности — элитный. Когда Ягр возвращался — было немало сомнений. А «парень» играет до сих пор. При всем, кстати, уважении к Ягру, у Ковальчука более мощный набор навыков. Если, конечно, он может играть так же, как играл перед отъездом. В любом случае ясно, что Ковальчука подпишут и сразу обменяют. Но пока даже непонятно, какой будет компенсация. Он хочет в Нью-Йорк? Ха-ха. А какой русский не хочет? Он усилит любую команду, но где в итоге окажется — пока неясно.

Матч ½ финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры — в 16.15 по московскому времени.