Умарк: Я всегда ненавидел Финляндию, обыграть её будет приятно

«Финляндия — это сосед номер один для меня, потому что я вырос рядом с финской границей. Но я всегда ненавидел Финляндию. У меня всегда была особая связь с этой страной, потому что я родился на границе, играл в “Йокерите” и знаю многих финнов. Обыгрывать Финляндию от этого ещё приятнее. Я надеюсь сыграть в полуфинале, но не знаю, получится ли», — цитирует Умарка Expressen.